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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8343834483458346

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:08

  sequence написав:
  zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало


Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:37

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало


Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го

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еффективні менеджери з мільонними з.п. і преміями, чекали, мабуть, дешевого газу, а тут внезапно зима на носі ..
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.

Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)

Прогнози на 15.10 приймаються до кінця дня 02.10 (для цього достатньо залишити повідомлення з прогнозом у вказаній темі)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:08

  sequence написав:
  zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало

Я думаю упал, обьемы реализации падают, когда ценники растут
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:49

  Zebra написав:Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.

Надо значит гривну покупать ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Підсумки по ОВДП за вересень (з 01.09 по 01.10):

банки +3.022 млрд грн;
юрособи +1.562 млрд грн;
фізособи +2.071 млрд грн;
нерезиденти -0.163 млрд грн.

Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє регулятору не друкувати лишню грн і не викупляти валюту, адже цінам вистачає імпортованої інфляції, тим більше з огляду на наслідки енергетичної війни кремля з Європою.
Готівка також збалансована. Лишній попит на валюту могла б створити гривня, яку субсидієзалежні хитруни виводять з депозитів, але її або не конвертують з огляду на динаміку курсу, або валюти за контрабандний експорт вистачає.
Повернення нерезидентів в боргові папери уряду - це новий чинник стабільності грн. Без цього курс би повільно (чи не дуже) рушив на північ. Тому, в подальшому треба слідкувати за ними. Будуть повертатися - грн залишиться між 26,5 і 27, продовжать виходити - маємо шанс побачити ріст над 27...
П.С. До нас нарешті дійшов дефіцит нових автомобілів, спровокований світовою нестачею чіпів, який серйозно дошкуляє значно більшим авторинкам. Це ще не впливає на кількість продажу нових авто, але вже внесло зміни в першу десятку лідерів. Продовження тенденції може зменшити відтік валюти з країни за якийсь час...
orest
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