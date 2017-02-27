zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало
Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го
zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало
Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го
еффективні менеджери з мільонними з.п. і преміями, чекали, мабуть, дешевого газу, а тут внезапно зима на носі ..
Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.
Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.
Striker написав:Підсумки по ОВДП за вересень (з 01.09 по 01.10):
банки +3.022 млрд грн; юрособи +1.562 млрд грн; фізособи +2.071 млрд грн; нерезиденти -0.163 млрд грн.
Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє регулятору не друкувати лишню грн і не викупляти валюту, адже цінам вистачає імпортованої інфляції, тим більше з огляду на наслідки енергетичної війни кремля з Європою. Готівка також збалансована. Лишній попит на валюту могла б створити гривня, яку субсидієзалежні хитруни виводять з депозитів, але її або не конвертують з огляду на динаміку курсу, або валюти за контрабандний експорт вистачає. Повернення нерезидентів в боргові папери уряду - це новий чинник стабільності грн. Без цього курс би повільно (чи не дуже) рушив на північ. Тому, в подальшому треба слідкувати за ними. Будуть повертатися - грн залишиться між 26,5 і 27, продовжать виходити - маємо шанс побачити ріст над 27... П.С. До нас нарешті дійшов дефіцит нових автомобілів, спровокований світовою нестачею чіпів, який серйозно дошкуляє значно більшим авторинкам. Це ще не впливає на кількість продажу нових авто, але вже внесло зміни в першу десятку лідерів. Продовження тенденції може зменшити відтік валюти з країни за якийсь час...
Потому что запчасти на старье стали неприлично дорогими. Особенно подорожали услуги сто. Как раз новое авто это способ 5 летней экономии денег. Недавно брал одну запчасть на разборке, кузовщина, давно хотел поменять, в 2018 стоила 600 в этом году 1800 грн.
Потому что запчасти на старье стали неприлично дорогими. Особенно подорожали услуги сто. Как раз новое авто это способ 5 летней экономии денег. Недавно брал одну запчасть на разборке, кузовщина, давно хотел поменять, в 2018 стоила 600 в этом году 1800 грн.
"Старьё" - это какая ценовая категория? Тысячи три? Да, их владельцы способны поднять статистику продаж автосалонам, конечно )))))))