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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8344834583468347

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:50

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Бред. +27% рост регистраций новых легковых авто. И кстати средний ценник тоже вырос.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/10/1/678352/

Потому что запчасти на старье стали неприлично дорогими. Особенно подорожали услуги сто. Как раз новое авто это способ 5 летней экономии денег. Недавно брал одну запчасть на разборке, кузовщина, давно хотел поменять, в 2018 стоила 600 в этом году 1800 грн.

так вы же говорили, что инфляции нет и не будет, найдется миллион поставщиков которые предложат по 1799 грн, 1798 грн и т.д. запчасть.

Хотя по поводу нового авто согласен, катаюсь на паркетнике из салона с 2014 года, поменял только стойки стабилизатора по гарантии. Новое лучше, чем ездить запчасти менять.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє

Подозреваю, что пошли они все-таки на первичку. Во вторник было размещено почти 2.5 млрд. шестилеток. Наши, как принято считать, такие сроки не любят.
Впрочем, с точки зрения валютного рынка это особого значения не имеет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:23

  Zebra написав:Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.

Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.

Подобные ценники на газ дамоклов меч не только для ГТС, но и для промышленности: химической (+удобрения), цементной и эту проблему стоило уже решать семимильными шагами, не говоря уже о том, что уважающие себя люди не привязываются в договорах к спотовым ценам, без каких либо скидок, а не задумываясь о цене на газ сидят на долгосрочных контрактах в том числе напрямую. И этот вопрос рано или поздно придется решать, в том числе и для промышленности в масштабах государства. Что-то не слышно было всхлипываний о зраде при подписании соглашения к контракту на транзит нефти между «Укртранснафта» и «Транснефть» на десять лет до 2030 года. Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?
ruvex
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