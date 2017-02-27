Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:23

Zebra написав: Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.



Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка. Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.

Подобные ценники на газ дамоклов меч не только для ГТС, но и для промышленности: химической (+удобрения), цементной и эту проблему стоило уже решать семимильными шагами, не говоря уже о том, что уважающие себя люди не привязываются в договорах к спотовым ценам, без каких либо скидок, а не задумываясь о цене на газ сидят на долгосрочных контрактах в том числе напрямую. И этот вопрос рано или поздно придется решать, в том числе и для промышленности в масштабах государства. Что-то не слышно было всхлипываний о зраде при подписании соглашения к контракту на транзит нефти между «Укртранснафта» и «Транснефть» на десять лет до 2030 года. Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?