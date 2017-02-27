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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:50
vitaliian написав:
Потому что запчасти на старье стали неприлично дорогими. Особенно подорожали услуги сто. Как раз новое авто это способ 5 летней экономии денег. Недавно брал одну запчасть на разборке, кузовщина, давно хотел поменять, в 2018 стоила 600 в этом году 1800 грн.
так вы же говорили, что инфляции нет и не будет, найдется миллион поставщиков которые предложат по 1799 грн, 1798 грн и т.д. запчасть.
Хотя по поводу нового авто согласен, катаюсь на паркетнике из салона с 2014 года, поменял только стойки стабилизатора по гарантии. Новое лучше, чем ездить запчасти менять.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:58
orest написав:
Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє
Подозреваю, что пошли они все-таки на первичку. Во вторник было размещено почти 2.5 млрд. шестилеток. Наши, как принято считать, такие сроки не любят.
Впрочем, с точки зрения валютного рынка это особого значения не имеет.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:23
Zebra написав:
Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.
Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.
Подобные ценники на газ дамоклов меч не только для ГТС, но и для промышленности: химической (+удобрения), цементной и эту проблему стоило уже решать семимильными шагами, не говоря уже о том, что уважающие себя люди не привязываются в договорах к спотовым ценам, без каких либо скидок, а не задумываясь о цене на газ сидят на долгосрочных контрактах в том числе напрямую. И этот вопрос рано или поздно придется решать, в том числе и для промышленности в масштабах государства. Что-то не слышно было всхлипываний о зраде при подписании соглашения к контракту на транзит нефти между «Укртранснафта» и «Транснефть» на десять лет до 2030 года. Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?
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