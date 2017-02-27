Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:42

ruvex написав: Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки? Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?

Сейчас у Украины нет крупных долгосрочных контрактов, закачка газа происходит либо из внутренней добычи, либо Нафтогаз покупает в Европе на СПОТЕ.При этом цены на газ наиболее вероятно уже будут в долгосроке в среднем по 500-600 долларов, потому что Германия перейдет на него на замену закрытым АЭС, создавая дополнительный спрос.В таком случае, если Газпром прекратит транзит газа, а все к этому идет - содержание ГТС (чтоб газ шел по всем трубам всем потребителям по всей стране) - ляжет на плечи всех.Технического газа вся ГТС съедает примерно 4 млрд кубов газа за год. По ценам в 500 долларов, это $2 млрд только один газ без налогов, и расходов на ремонты и реконструкции ГТС, которые тоже влетают в копеечку. В общей сложности ежегодно на ГТС потребуется от 3 до 5+ млрд долларов в год в зависимости от того, сколько будет стоить газ.ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.Осталось от силы 5 лет и газа не будет.