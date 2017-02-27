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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:50
vitaliian написав:
Потому что запчасти на старье стали неприлично дорогими. Особенно подорожали услуги сто. Как раз новое авто это способ 5 летней экономии денег. Недавно брал одну запчасть на разборке, кузовщина, давно хотел поменять, в 2018 стоила 600 в этом году 1800 грн.
так вы же говорили, что инфляции нет и не будет, найдется миллион поставщиков которые предложат по 1799 грн, 1798 грн и т.д. запчасть.
Хотя по поводу нового авто согласен, катаюсь на паркетнике из салона с 2014 года, поменял только стойки стабилизатора по гарантии. Новое лучше, чем ездить запчасти менять.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:58
orest написав:
Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє
Подозреваю, что пошли они все-таки на первичку. Во вторник было размещено почти 2.5 млрд. шестилеток. Наши, как принято считать, такие сроки не любят.
Впрочем, с точки зрения валютного рынка это особого значения не имеет.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:23
Zebra написав:
Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.
Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.
Подобные ценники на газ дамоклов меч не только для ГТС, но и для промышленности: химической (+удобрения), цементной и эту проблему стоило уже решать семимильными шагами, не говоря уже о том, что уважающие себя люди не привязываются в договорах к спотовым ценам, без каких либо скидок, а не задумываясь о цене на газ сидят на долгосрочных контрактах в том числе напрямую. И этот вопрос рано или поздно придется решать, в том числе и для промышленности в масштабах государства. Что-то не слышно было всхлипываний о зраде при подписании соглашения к контракту на транзит нефти между «Укртранснафта» и «Транснефть» на десять лет до 2030 года. Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:42
ruvex написав:
Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?
Сейчас у Украины нет крупных долгосрочных контрактов, закачка газа происходит либо из внутренней добычи, либо Нафтогаз покупает в Европе на СПОТЕ.
При этом цены на газ наиболее вероятно уже будут в долгосроке в среднем по 500-600 долларов, потому что Германия перейдет на него на замену закрытым АЭС, создавая дополнительный спрос.
В таком случае, если Газпром прекратит транзит газа, а все к этому идет - содержание ГТС (чтоб газ шел по всем трубам всем потребителям по всей стране) - ляжет на плечи всех.
Технического газа вся ГТС съедает примерно 4 млрд кубов газа за год. По ценам в 500 долларов, это $2 млрд только один газ без налогов, и расходов на ремонты и реконструкции ГТС, которые тоже влетают в копеечку. В общей сложности ежегодно на ГТС потребуется от 3 до 5+ млрд долларов в год в зависимости от того, сколько будет стоить газ.
ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.
В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.
Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.
Осталось от силы 5 лет и газа не будет.
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Zebra
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:48
Если в пересчете на гривну, то стоимость транспортировки газа к конечному потребителю взлетит до 5-10 грн за один кубометр в зависимости от облгаза. Еще сам газ реально будет стоить от 20-30 грн с ПДВ.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:54
Zebra написав:
Если в пересчете на гривну, то стоимость транспортировки газа к конечному потребителю взлетит до 5-10 грн за один кубометр в зависимости от облгаза. Еще сам газ реально будет стоить от 20-30 грн с ПДВ.
На заході я думаю дадуть Україні гроші на модернізацію українських радянських котелень на газу вугілі та мазуті , на такі що працюватимуть на місцевому паливі пелетах з ріпаку, соняшнику, соломи тирси. Гроші не такі вже й великі і дозволять проблему з газом для України вирішити раз і на завжди.
Плюс завантажать роботою українські виробництва котлів та пелет ну і побічно а це для Європи важливо зменшення викидів вуглекислого газу
Газу внутрішнього добування для хімічної промисловості (виробництво аміаку і тд) вистачить повністю
А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва
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Додано: Суб 02 жов, 2021 00:05
Ukrainian написав:
гроші на модернізацію українських радянських котелень на газу вугілі та мазуті
Ключевым фактором при подобной вероятности останется необходимая гарантия, что выделенные условные средства пойдут именно на модернизацию инфраструктуры, а не отработают к примеру по схеме выделенных ковидных средств.
Востаннє редагувалось ruvex
в Суб 02 жов, 2021 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 00:05
Ukrainian написав:
На заході я думаю дадуть Україні гроші на модернізацію українських радянських котелень на газу вугілі та мазуті
Це точкові рішення будуть. Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.
Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 07:25
Zebra написав: ruvex написав:
Так в чем проблема поиска более дешевых поставщиков газа, не используя эффект возмещения разницы стоимости газа на хабе подключая уже второй карман налогоплательщика через погашение разницы в тарифах и ценах через местные бюджеты или это другое и эффективные менеджеры хотят просто заработать, несмотря, что кормит их тот же налогоплательщик уже из своей заначки?
Технического газа вся ГТС съедает примерно 4 млрд кубов газа за год.
не съедает, а съедала при танзите 60 ярдов, а при 15 это совсем другая история...
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Додано: Суб 02 жов, 2021 07:33
Як там Зєбра казав: бєгітє глупци бєгітє, ага
Національний банк України не перешкоджатиме зміцненню курсу гривні, оскільки воно допомагає стримувати двозначну інфляцію в країні. Центробанку не потрібно викуповувати валюту в резерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука агентству Bloomberg.
Як зазначає агентство, цього року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 6,5%, що робить її однією з кращих у світі. Вона випереджає всі східноєвропейські валют, більшість з яких втратили свої позиції. Зростання гривні підтримувалося високим глобальним попитом на товари, які Україна експортує, посиленням грошово-кредитної політики, фінансовою допомогою Європейського Союзу і ознаками того, що країна домагається прогресу в переговорах з МВФ з питання надання фінансової допомоги.
"Ми дозволимо гривні зміцнитися, якщо це буде залежати від ринкових сил, - сказав Ніколайчук. - Ми постараємося згладити будь-які надмірні коливання, одночасно поповнюючи наші резерви".
З серпня банк витрачає менше коштів на валютні інтервенції. Його денний ліміт зараз становить 5 млн доларів у порівнянні з 20 млн доларів раніше. Вони також менш часті: з початку року воно проводилося 53 рази, в порівнянні з 106 за той же період в 2020 році.
"Ситуація з нашими міжнародними резервами в довгостроковій перспективі не виглядає поганою, і нам не потрібно купувати стільки іноземної валюти, як два, три або п'ять років тому", - сказав Ніколайчук.
Як зазначає агентство, зміцнення гривні - хороша новина для іноземних інвесторів, зацікавлених в покупці українських облігацій у національній валюті. Ніколайчук очікує, що попит на внутрішні облігації країни буде рости, особливо у зв'язку з тим, що Україна чекає включення в індекс JPMorgan Chase & Co., який є орієнтиром для багатьох інвесторів у боргові зобов'язання ринків, що розвиваються.
Центральний банк України підвищив базову процентну ставку до 8,5% з 6% цього року в спробі боротися з інфляцією, яка в липні перевищила 10%.
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) протягом вересня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 146,6 млн доларів і продав 7,0 млрд доларів. При цьому позитивне сальдо склало 139,6 млн доларів. Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 676,7 млн доларів, продав -197,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 1 479,7 млн доларів.
Зазначимо, за даними Bloomberg, гривня увійшла в десятку найприбутковіших валют з початку року. Українська валюта знаходиться на шостому місці.
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