по данным профсоюза Road Haulage Association, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей.
Причинами проблемы стали вызванное "брекситом" сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в автошколах из-за пандемии, пишет газета The Financial Times.
Желающим вернуться в профессию пенсионерам обещают "привлекательную зарплату, больше возможностей для гибкого графика, заранее оговоренный объем часов, работу на полный и сокращенный день".
Между тем в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными.
"Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер. Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить работу по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему цепочек поставок в том масштабе, которого она достигла", - заявила Deutsche welle глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит.
В Германии ситуация с грузовыми перевозками тоже на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.
По данным "Немецкой волны", возраст около трети всех экспедиторов - 55 лет или старше.
в перспективе ещё больше трудоспособного населения в ближайшие 10 лет выедет из страны. Нигде не встречал аналитику как трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
Ukrainian написав: А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва
Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....
Zebra написав:Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре. Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.
greenozon написав:4а індустріальна революція = повальна роботизація вирішує це питання
Щоб забезпечити рівномірну температуру, необхідно регулярно підкидати паливо в буржуйку, але з допомогою невтомних роботів-андроїдів це питання розв'язується! В той же час звільнений від рутини носій людського інтелекту зможе віддатися прогнозуванню курсу валют та передбаченню майбуття (світлого).