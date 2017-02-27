по данным профсоюза Road Haulage Association, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей.



Причинами проблемы стали вызванное "брекситом" сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в автошколах из-за пандемии, пишет газета The Financial Times.



Желающим вернуться в профессию пенсионерам обещают "привлекательную зарплату, больше возможностей для гибкого графика, заранее оговоренный объем часов, работу на полный и сокращенный день".



Между тем в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными.



"Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер. Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить работу по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему цепочек поставок в том масштабе, которого она достигла", - заявила Deutsche welle глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит.



В Германии ситуация с грузовыми перевозками тоже на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.



По данным "Немецкой волны", возраст около трети всех экспедиторов - 55 лет или старше.