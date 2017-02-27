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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8345834683478348

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по данным профсоюза Road Haulage Association, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей.

Причинами проблемы стали вызванное "брекситом" сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в автошколах из-за пандемии, пишет газета The Financial Times.

Желающим вернуться в профессию пенсионерам обещают "привлекательную зарплату, больше возможностей для гибкого графика, заранее оговоренный объем часов, работу на полный и сокращенный день".

Между тем в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными.

"Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер. Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить работу по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему цепочек поставок в том масштабе, которого она достигла", - заявила Deutsche welle глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит.

В Германии ситуация с грузовыми перевозками тоже на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.

По данным "Немецкой волны", возраст около трети всех экспедиторов - 55 лет или старше.
в перспективе ещё больше трудоспособного населения в ближайшие 10 лет выедет из страны. Нигде не встречал аналитику как трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:по данным профсоюза Road Haulage Association, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей.


так це взагалі не проблема
4а індустріальна революція = повальна роботизація вирішує це питання (включно із автономними фурами, які вже давно розроблені
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
Увеличивает ВВП на душу населения (ископаемые ресурсы остаются здесь). Уменьшает расходы ПФ. Увеличивает приток валюты (переказы).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:45

  Ukrainian написав:
А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва

Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....
juristkostya
 
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  Zebra написав:Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.


А теплоэлектростанции начнут бесплатно сбрасывать избыток тепла в атмосферу, конечно-же....
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:12

  Xenon написав:а тем временем цена на газ на европейском хабе уже $650 :shock:

Ех, були часи, коли газ можна було задешево купувати… Тепер треба сушити кукурудзу з родини тонконогових навколишнім теплим повітрям і часом!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.
Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.


  greenozon написав:4а індустріальна революція = повальна роботизація вирішує це питання


Щоб забезпечити рівномірну температуру, необхідно регулярно підкидати паливо в буржуйку, але з допомогою невтомних роботів-андроїдів це питання розв'язується!
В той же час звільнений від рутини носій людського інтелекту зможе віддатися прогнозуванню курсу валют та передбаченню майбуття (світлого).
Ой+
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