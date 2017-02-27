по данным профсоюза Road Haulage Association, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей.
Причинами проблемы стали вызванное "брекситом" сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в автошколах из-за пандемии, пишет газета The Financial Times.
Желающим вернуться в профессию пенсионерам обещают "привлекательную зарплату, больше возможностей для гибкого графика, заранее оговоренный объем часов, работу на полный и сокращенный день".
Между тем в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными.
"Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер. Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить работу по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему цепочек поставок в том масштабе, которого она достигла", - заявила Deutsche welle глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит.
В Германии ситуация с грузовыми перевозками тоже на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.
По данным "Немецкой волны", возраст около трети всех экспедиторов - 55 лет или старше.
в перспективе ещё больше трудоспособного населения в ближайшие 10 лет выедет из страны. Нигде не встречал аналитику как трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
Ukrainian написав: А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва
Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....
Zebra написав:Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре. Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.
greenozon написав:4а індустріальна революція = повальна роботизація вирішує це питання
Щоб забезпечити рівномірну температуру, необхідно регулярно підкидати паливо в буржуйку, але з допомогою невтомних роботів-андроїдів це питання розв'язується! В той же час звільнений від рутини носій людського інтелекту зможе віддатися прогнозуванню курсу валют та передбаченню майбуття (світлого).
Denik написав: Я вважаю, що при збереженні тенденції наповнення бюджету майже зникнуть нові розміщення ОВДП і ставка по розміщенням і по кредитуванню загалом впаде десь до 5-6%. Але перед цим має уповільнитись інфляція і знизитися облікова ставка. Десь за півроку або 9 місяців - це реально.
Вы случайно не Киевскую школу экономики закончили? Просто интересно.
ruvex написав:Подобные ценники на газ дамоклов меч не только для ГТС, но и для промышленности: химической (+удобрения), цементной и эту проблему стоило уже решать семимильными шагами,
Цементна промисловість 10 років як на вугіллі працює
Zebra написав:При этом цены на газ наиболее вероятно уже будут в долгосроке в среднем по 500-600 долларов, потому что Германия перейдет на него на замену закрытым АЭС, создавая дополнительный спрос.
І це - дурня.
Німеччина перейде на імпорт з французьких АЕС, які сама ж і критикувала. До ціни тисячі кубів газу треба додавати 1,85 т викидів СО2 по ціні 64 євро/т. Саме тому переходу на газ не відбудеться. Буде просто закриття АЄС і припинення експорту в Східну Європу та імпорт з Франції.
Zebra написав:Технического газа вся ГТС съедает примерно 4 млрд кубов газа за год. По ценам в 500 долларов, это $2 млрд только один газ без налогов, и расходов на ремонты и реконструкции ГТС, которые тоже влетают в копеечку. В общей сложности ежегодно на ГТС потребуется от 3 до 5+ млрд долларов в год в зависимости от того, сколько будет стоить газ.
Це брехня. 4 млрд споживалося при роботі транзиту на повну потужність.
Zebra написав:В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.
Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.
І це фігня.
Zebra написав:Осталось от силы 5 лет и газа не будет.
Не буде імпорту газу в значних обсягах. Відбудеться перехід на біопаливо.