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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8346834783488349

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:03

  Denik написав:
  Zebra написав:Це точкові рішення будуть. Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.

Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.

Кондиціонери з функцією опалення.

Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух

С точки зрения физического цикла, любой, даже самый дешманский кондёр - это тепловой насос. То есть девайс, который переносит тепло с одного места в другое. В летнее время с помещения на улицу.

А вот то, о чем вы говорите, это девайс с зимним комплектом, и увеличенным теплообменником, чтобы суметь с морозного воздуха "выдавить" тепло и притащить его в квартиру)).
Имеет массу недостатков в режиме обогрева:
У пола всегда прохладно
На больших оборотах мешает спать, на маленьких до низу вообще не достанет.

Нормальным вариантом может быть только ТН не воздух-воздух, а *******- вода. Где будет греться вода в теплый пол.



Вместо ****** может быть как воздух, так и земля, так и вода (в пруду, если он рядом).

Ценник там адский.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:23

  BIGor написав:
  vitaliian написав:трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
Увеличивает ВВП на душу населения (ископаемые ресурсы остаются здесь). Уменьшает расходы ПФ. Увеличивает приток валюты (переказы).


Предлагаю не останавливаться и искать больше преимуществ эмиграции:
- уменьшает карбоновой след (в ногу со временем);
- снижает количество убийств, самоубийств и пр. (пусть делают это не у нас);
- стимулирует самостоятельность оставленных на бабушек (дедушек) детей;
- и алаверды - стимулирует активность бабушек, на которых оставлены дети;
- несет украинскую культуру миру (как у евреев, ирландцев и армян);
- снижает нагрузку на фонды социального страхования (а не только ПФ);
- уменьшает износ инфраструктуры, в первую очередь дорог (+ меньше ДТП)...

Что еще? Мальтузианцы есть - дополняйте
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26

  alex10 написав:
  sani_2012 написав:Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату

Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

Google, наверное :D

ответ в профильной ветке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5307625#p5307625
Shaman
 
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