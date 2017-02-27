Denik написав:
Кондиціонери з функцією опалення.
Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:03
Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С точки зрения физического цикла, любой, даже самый дешманский кондёр - это тепловой насос. То есть девайс, который переносит тепло с одного места в другое. В летнее время с помещения на улицу.
А вот то, о чем вы говорите, это девайс с зимним комплектом, и увеличенным теплообменником, чтобы суметь с морозного воздуха "выдавить" тепло и притащить его в квартиру)).
Имеет массу недостатков в режиме обогрева:
У пола всегда прохладно
На больших оборотах мешает спать, на маленьких до низу вообще не достанет.
Нормальным вариантом может быть только ТН не воздух-воздух, а *******- вода. Где будет греться вода в теплый пол.
Вместо ****** может быть как воздух, так и земля, так и вода (в пруду, если он рядом).
Ценник там адский.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:23
Предлагаю не останавливаться и искать больше преимуществ эмиграции:
- уменьшает карбоновой след (в ногу со временем);
- снижает количество убийств, самоубийств и пр. (пусть делают это не у нас);
- стимулирует самостоятельность оставленных на бабушек (дедушек) детей;
- и алаверды - стимулирует активность бабушек, на которых оставлены дети;
- несет украинскую культуру миру (как у евреев, ирландцев и армян);
- снижает нагрузку на фонды социального страхования (а не только ПФ);
- уменьшает износ инфраструктуры, в первую очередь дорог (+ меньше ДТП)...
Что еще? Мальтузианцы есть - дополняйте
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26
Google, наверное
ответ в профильной ветке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5307625#p5307625
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35
вопрос, за какой период мы говорим.
в 2020 напечатал от души - денежная база выросла на 118 млрд грн (25%).
в этом году культурно - всего 60 ярдов, что коррелирует с выкупом валюты НБУ.
но в конце года походу ярдов от 100 до 150 добавят.
вот тогда и посмотрим на итоги
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 жов, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:37
З кожною секундою втрати газу на зношених трубах, станціях та обладнанні збільшуються. Це нормальний амортизаційний процесс. Є дані за 1 квартал 2021 року -
З 2005 року про це мусолиться, а віз і нині там, тільки платіжки в геометричній прогрессії за центральне опалення зростають
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:41
не хавается анализ, не хавается
попробуйте Вы сделать
чтобы сделать норм анализ надо хорошо разбираться в теме, перелопатить кучу инфо, потратить много времени - и все бесплатно конечно. некоторые даже + не ставят
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:15
zРадио давно известно нет человека нет проблемы, наши проблемы экономики исчезнут с последним жителем Украины. Пока учебным заведениям рекомендовано открыть факультет заробитчанина, учить польский/чешский/немецкий, учить крутить баранку, рулить трамваем и эл.карой, класть плитку, паять трубы, грузить и разгружать грузы
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:22
Zebra товар ВСЕГДА будет стоить столько сколько за него готовы заплатить.
Как вариант либо будет газ по относительно доступной цене (скажем 20 грн м3) либо его не будут продавать вообще, если поставщики решат что его импорт не имеет экономического смысла. Вариант что газ будет стоить 100500 долларов и всех заставят его купить, невозможен.
В трешевом сценарии поставщики и госбюджет понесут миллиардные убытки, газ массово отрежут сами потребители.
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