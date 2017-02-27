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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8346834783488349

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:03

  Denik написав:
  Zebra написав:Це точкові рішення будуть. Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.

Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.

Кондиціонери з функцією опалення.

Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух

С точки зрения физического цикла, любой, даже самый дешманский кондёр - это тепловой насос. То есть девайс, который переносит тепло с одного места в другое. В летнее время с помещения на улицу.

А вот то, о чем вы говорите, это девайс с зимним комплектом, и увеличенным теплообменником, чтобы суметь с морозного воздуха "выдавить" тепло и притащить его в квартиру)).
Имеет массу недостатков в режиме обогрева:
У пола всегда прохладно
На больших оборотах мешает спать, на маленьких до низу вообще не достанет.

Нормальным вариантом может быть только ТН не воздух-воздух, а *******- вода. Где будет греться вода в теплый пол.



Вместо ****** может быть как воздух, так и земля, так и вода (в пруду, если он рядом).

Ценник там адский.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:23

  BIGor написав:
  vitaliian написав:трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
Увеличивает ВВП на душу населения (ископаемые ресурсы остаются здесь). Уменьшает расходы ПФ. Увеличивает приток валюты (переказы).


Предлагаю не останавливаться и искать больше преимуществ эмиграции:
- уменьшает карбоновой след (в ногу со временем);
- снижает количество убийств, самоубийств и пр. (пусть делают это не у нас);
- стимулирует самостоятельность оставленных на бабушек (дедушек) детей;
- и алаверды - стимулирует активность бабушек, на которых оставлены дети;
- несет украинскую культуру миру (как у евреев, ирландцев и армян);
- снижает нагрузку на фонды социального страхования (а не только ПФ);
- уменьшает износ инфраструктуры, в первую очередь дорог (+ меньше ДТП)...

Что еще? Мальтузианцы есть - дополняйте
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26

  alex10 написав:
  sani_2012 написав:Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату

Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

Google, наверное :D

ответ в профильной ветке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5307625#p5307625
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35

  Сибарит написав:
  Realist написав:Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ

Я бы Вам предложил посмотреть на денежные агрегаты в статистике, но боюсь, что по этому поводу начнется очередной приступ всеобщей паники :)
Да, НБУ не выкупал ценные бумаги, как это делали в США, но это не означает отсутствие эмиссии. НБУ запускал программу длительного рефинансирования. Деньги печатались под залог ценных бумаг, выдавались банкам, а те кредитовали на них инфраструктурные проекты правительства, через которые вливались деньги в экономику, непосредственно бизнес и немного непосредственно правительство. То же самое, но вид в профиль. Как видим, гривна укрепилась не слишком сильно, т.е. существенных дисбалансов не случилось. У нас свои реалии, поэтому и свои методы эмиссии.
Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.

вопрос, за какой период мы говорим.
в 2020 напечатал от души - денежная база выросла на 118 млрд грн (25%).

в этом году культурно - всего 60 ярдов, что коррелирует с выкупом валюты НБУ.
но в конце года походу ярдов от 100 до 150 добавят.
вот тогда и посмотрим на итоги
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 жов, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:37

  Denik написав:Це брехня. 4 млрд споживалося при роботі транзиту на повну потужність.

З кожною секундою втрати газу на зношених трубах, станціях та обладнанні збільшуються. Це нормальний амортизаційний процесс. Є дані за 1 квартал 2021 року - 1.1 млрд кубів тільки одні облгази взяли для виробничих потреб транспортування.

  Denik написав:
  Zebra написав:Осталось от силы 5 лет и газа не будет.

Не буде імпорту газу в значних обсягах. Відбудеться перехід на біопаливо.

З 2005 року про це мусолиться, а віз і нині там, тільки платіжки в геометричній прогрессії за центральне опалення зростають :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:41

  Investor_K написав:
  Striker написав:Підсумки по ОВДП за вересень (з 01.09 по 01.10):

банки +3.022 млрд грн;
юрособи +1.562 млрд грн;
фізособи +2.071 млрд грн;
нерезиденти -0.163 млрд грн.

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Не хавтает от Вас анализа и выводов по результатам анализа.

не хавается анализ, не хавается :D

попробуйте Вы сделать ;)

чтобы сделать норм анализ надо хорошо разбираться в теме, перелопатить кучу инфо, потратить много времени - и все бесплатно конечно. некоторые даже + не ставят :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:15

zРадио давно известно нет человека нет проблемы, наши проблемы экономики исчезнут с последним жителем Украины. Пока учебным заведениям рекомендовано открыть факультет заробитчанина, учить польский/чешский/немецкий, учить крутить баранку, рулить трамваем и эл.карой, класть плитку, паять трубы, грузить и разгружать грузы
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:22

Zebra товар ВСЕГДА будет стоить столько сколько за него готовы заплатить.

Как вариант либо будет газ по относительно доступной цене (скажем 20 грн м3) либо его не будут продавать вообще, если поставщики решат что его импорт не имеет экономического смысла. Вариант что газ будет стоить 100500 долларов и всех заставят его купить, невозможен.

В трешевом сценарии поставщики и госбюджет понесут миллиардные убытки, газ массово отрежут сами потребители.
vitaliian
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