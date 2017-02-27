Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09

vitaliian написав: Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух

С точки зрения физического цикла, любой, даже самый дешманский кондёр - это тепловой насос. То есть девайс, который переносит тепло с одного места в другое. В летнее время с помещения на улицу.А вот то, о чем вы говорите, это девайс с зимним комплектом, и увеличенным теплообменником, чтобы суметь с морозного воздуха "выдавить" тепло и притащить его в квартиру)).Имеет массу недостатков в режиме обогрева:У пола всегда прохладноНа больших оборотах мешает спать, на маленьких до низу вообще не достанет.Нормальным вариантом может быть только ТН не воздух-воздух, а *******- вода. Где будет греться вода в теплый пол.Вместо ****** может быть как воздух, так и земля, так и вода (в пруду, если он рядом).Ценник там адский.