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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 жов, 2021 14:34
vitaliian написав:zРадио
давно известно нет человека нет проблемы, наши проблемы экономики исчезнут с последним жителем Украины. Пока учебным заведениям рекомендовано открыть факультет заробитчанина, учить польский/чешский/немецкий, учить крутить баранку, рулить трамваем и эл.карой, класть плитку, паять трубы, грузить и разгружать грузы
Не для того наші жінки дітей народжують.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 14:39
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Додано: Суб 02 жов, 2021 14:44
Investor_K написав: vitaliian написав:zРадио
давно известно нет человека нет проблемы, наши проблемы экономики исчезнут с последним жителем Украины. Пока учебным заведениям рекомендовано открыть факультет заробитчанина, учить польский/чешский/немецкий, учить крутить баранку, рулить трамваем и эл.карой, класть плитку, паять трубы, грузить и разгружать грузы
Не для того наші жінки дітей народжують.
их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 14:50
vitaliian написав:
Не для того наші жінки дітей народжують.
их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.[/quote]
Все в точку)
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:02
remark написав: vitaliian написав:
их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.
Все в точку)
Какие вы оба ограниченные личности
Зачем только вас мамы рожали ?
Сами сидите в соц.сети на это форуме и осуждаете этот форум
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 02 жов, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:05
pesikot а ты типа сюда случайно зашёл из библиотеки. Где я осуждал форум, соцсети, блогерство? Ты ещё и врунишка.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 02 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:06
pesikot написав: remark написав: vitaliian написав:
Не для того наші жінки дітей народжують.
их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.
Все в точку)
Какие вы оба ограниченные личности
Зачем только вас мамы рожали ?
Сами сидите в соц.сети на это форуме и осуждаете этот форум[/quote]
Не нарушайте авторские права!
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:08
vitaliian написав:pesikot
а ты типа сюда случайно зашёл из библиотеки.
Так я и не осуждаю, а ты из себя финансового гения "изображаешь"
Но твой ответ мне понравился - ты доказал, что ты полный, полнейшний финансовый ноль
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:09
Investor_K написав:
Не нарушайте авторские права!
А шо ты так возбудился ?
Коллег по ольгино/лахтино обижают ?
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:11
pesikot написав: vitaliian написав:pesikot
а ты типа сюда случайно зашёл из библиотеки.
Так я и не осуждаю, а ты из себя финансового гения "изображаешь"
Но твой ответ мне понравился - ты доказал, что ты полный, полнейшний финансовый ноль
Ты такой примитивный
Я никогда не претендовал на звание финансового гения, ты сам мне его присвоил и сам же забрал. В психиатрии есть название этому явлению, захочешь загуглишь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 02 жов, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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