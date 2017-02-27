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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8347834883498350

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:39

Кое где уже коллапс

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:44

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:zРадио давно известно нет человека нет проблемы, наши проблемы экономики исчезнут с последним жителем Украины. Пока учебным заведениям рекомендовано открыть факультет заробитчанина, учить польский/чешский/немецкий, учить крутить баранку, рулить трамваем и эл.карой, класть плитку, паять трубы, грузить и разгружать грузы

Не для того наші жінки дітей народжують.

их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:50

  vitaliian написав:Не для того наші жінки дітей народжують.

их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.[/quote]

Все в точку)
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:02

  remark написав:
  vitaliian написав:их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.


Все в точку)


Какие вы оба ограниченные личности
Зачем только вас мамы рожали ?

Сами сидите в соц.сети на это форуме и осуждаете этот форум
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 02 жов, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:05

pesikot а ты типа сюда случайно зашёл из библиотеки. Где я осуждал форум, соцсети, блогерство? Ты ещё и врунишка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:06

  pesikot написав:
  remark написав:
  vitaliian написав:Не для того наші жінки дітей народжують.

их рожают для комп. игр, блогерства, тиктокерства и соц.сетей.


Все в точку)

Какие вы оба ограниченные личности
Зачем только вас мамы рожали ?

Сами сидите в соц.сети на это форуме и осуждаете этот форум[/quote]
Не нарушайте авторские права!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:08

  vitaliian написав:pesikot а ты типа сюда случайно зашёл из библиотеки.

Так я и не осуждаю, а ты из себя финансового гения "изображаешь"

Но твой ответ мне понравился - ты доказал, что ты полный, полнейшний финансовый ноль
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:09

  Investor_K написав:Не нарушайте авторские права!

А шо ты так возбудился ? :)

Коллег по ольгино/лахтино обижают ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:11

  pesikot написав:
  vitaliian написав:pesikot а ты типа сюда случайно зашёл из библиотеки.

Так я и не осуждаю, а ты из себя финансового гения "изображаешь"

Но твой ответ мне понравился - ты доказал, что ты полный, полнейшний финансовый ноль

Ты такой примитивный :D Я никогда не претендовал на звание финансового гения, ты сам мне его присвоил и сам же забрал. В психиатрии есть название этому явлению, захочешь загуглишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 жов, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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