Denik написав:
Кондиціонери з функцією опалення.
Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:03
Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С точки зрения физического цикла, любой, даже самый дешманский кондёр - это тепловой насос. То есть девайс, который переносит тепло с одного места в другое. В летнее время с помещения на улицу.
А вот то, о чем вы говорите, это девайс с зимним комплектом, и увеличенным теплообменником, чтобы суметь с морозного воздуха "выдавить" тепло и притащить его в квартиру)).
Имеет массу недостатков в режиме обогрева:
У пола всегда прохладно
На больших оборотах мешает спать, на маленьких до низу вообще не достанет.
Нормальным вариантом может быть только ТН не воздух-воздух, а *******- вода. Где будет греться вода в теплый пол.
Вместо ****** может быть как воздух, так и земля, так и вода (в пруду, если он рядом).
Ценник там адский.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:23
Предлагаю не останавливаться и искать больше преимуществ эмиграции:
- уменьшает карбоновой след (в ногу со временем);
- снижает количество убийств, самоубийств и пр. (пусть делают это не у нас);
- стимулирует самостоятельность оставленных на бабушек (дедушек) детей;
- и алаверды - стимулирует активность бабушек, на которых оставлены дети;
- несет украинскую культуру миру (как у евреев, ирландцев и армян);
- снижает нагрузку на фонды социального страхования (а не только ПФ);
- уменьшает износ инфраструктуры, в первую очередь дорог (+ меньше ДТП)...
Что еще? Мальтузианцы есть - дополняйте
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26
Google, наверное
ответ в профильной ветке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5307625#p5307625
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35
вопрос, за какой период мы говорим.
в 2020 напечатал от души - денежная база выросла на 118 млрд грн (25%).
в этом году культурно - всего 60 ярдов, что коррелирует с выкупом валюты НБУ.
но в конце года походу ярдов от 100 до 150 добавят.
вот тогда и посмотрим на итоги
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 жов, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:37
З кожною секундою втрати газу на зношених трубах, станціях та обладнанні збільшуються. Це нормальний амортизаційний процесс. Є дані за 1 квартал 2021 року -
З 2005 року про це мусолиться, а віз і нині там, тільки платіжки в геометричній прогрессії за центральне опалення зростають
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:41
не хавается анализ, не хавается
попробуйте Вы сделать
чтобы сделать норм анализ надо хорошо разбираться в теме, перелопатить кучу инфо, потратить много времени - и все бесплатно конечно. некоторые даже + не ставят
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:22
Zebra товар ВСЕГДА будет стоить столько сколько за него готовы заплатить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 жов, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 жов, 2021 14:39
Но кое где уже коллапс
Додано: Суб 02 жов, 2021 17:16
На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
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