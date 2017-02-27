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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8347834883498350>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:03

  Denik написав:
  Zebra написав:Це точкові рішення будуть. Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.

Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.

Кондиціонери з функцією опалення.

Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух

С точки зрения физического цикла, любой, даже самый дешманский кондёр - это тепловой насос. То есть девайс, который переносит тепло с одного места в другое. В летнее время с помещения на улицу.

А вот то, о чем вы говорите, это девайс с зимним комплектом, и увеличенным теплообменником, чтобы суметь с морозного воздуха "выдавить" тепло и притащить его в квартиру)).
Имеет массу недостатков в режиме обогрева:
У пола всегда прохладно
На больших оборотах мешает спать, на маленьких до низу вообще не достанет.

Нормальным вариантом может быть только ТН не воздух-воздух, а *******- вода. Где будет греться вода в теплый пол.



Вместо ****** может быть как воздух, так и земля, так и вода (в пруду, если он рядом).

Ценник там адский.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:23

  BIGor написав:
  vitaliian написав:трудовая миграция влияет на ввп, видимо невыгодно такое анализировать.
Увеличивает ВВП на душу населения (ископаемые ресурсы остаются здесь). Уменьшает расходы ПФ. Увеличивает приток валюты (переказы).


Предлагаю не останавливаться и искать больше преимуществ эмиграции:
- уменьшает карбоновой след (в ногу со временем);
- снижает количество убийств, самоубийств и пр. (пусть делают это не у нас);
- стимулирует самостоятельность оставленных на бабушек (дедушек) детей;
- и алаверды - стимулирует активность бабушек, на которых оставлены дети;
- несет украинскую культуру миру (как у евреев, ирландцев и армян);
- снижает нагрузку на фонды социального страхования (а не только ПФ);
- уменьшает износ инфраструктуры, в первую очередь дорог (+ меньше ДТП)...

Что еще? Мальтузианцы есть - дополняйте
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26

  alex10 написав:
  sani_2012 написав:Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату

Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

Google, наверное :D

ответ в профильной ветке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5307625#p5307625
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:35

  Сибарит написав:
  Realist написав:Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ

Я бы Вам предложил посмотреть на денежные агрегаты в статистике, но боюсь, что по этому поводу начнется очередной приступ всеобщей паники :)
Да, НБУ не выкупал ценные бумаги, как это делали в США, но это не означает отсутствие эмиссии. НБУ запускал программу длительного рефинансирования. Деньги печатались под залог ценных бумаг, выдавались банкам, а те кредитовали на них инфраструктурные проекты правительства, через которые вливались деньги в экономику, непосредственно бизнес и немного непосредственно правительство. То же самое, но вид в профиль. Как видим, гривна укрепилась не слишком сильно, т.е. существенных дисбалансов не случилось. У нас свои реалии, поэтому и свои методы эмиссии.
Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.

вопрос, за какой период мы говорим.
в 2020 напечатал от души - денежная база выросла на 118 млрд грн (25%).

в этом году культурно - всего 60 ярдов, что коррелирует с выкупом валюты НБУ.
но в конце года походу ярдов от 100 до 150 добавят.
вот тогда и посмотрим на итоги
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 жов, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:37

  Denik написав:Це брехня. 4 млрд споживалося при роботі транзиту на повну потужність.

З кожною секундою втрати газу на зношених трубах, станціях та обладнанні збільшуються. Це нормальний амортизаційний процесс. Є дані за 1 квартал 2021 року - 1.1 млрд кубів тільки одні облгази взяли для виробничих потреб транспортування.

  Denik написав:
  Zebra написав:Осталось от силы 5 лет и газа не будет.

Не буде імпорту газу в значних обсягах. Відбудеться перехід на біопаливо.

З 2005 року про це мусолиться, а віз і нині там, тільки платіжки в геометричній прогрессії за центральне опалення зростають :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:41

  Investor_K написав:
  Striker написав:Підсумки по ОВДП за вересень (з 01.09 по 01.10):

банки +3.022 млрд грн;
юрособи +1.562 млрд грн;
фізособи +2.071 млрд грн;
нерезиденти -0.163 млрд грн.

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Не хавтает от Вас анализа и выводов по результатам анализа.

не хавается анализ, не хавается :D

попробуйте Вы сделать ;)

чтобы сделать норм анализ надо хорошо разбираться в теме, перелопатить кучу инфо, потратить много времени - и все бесплатно конечно. некоторые даже + не ставят :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:22

Zebra товар ВСЕГДА будет стоить столько сколько за него готовы заплатить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 жов, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:39

Но кое где уже коллапс

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vitaliian
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На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
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