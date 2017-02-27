Ukrainian написав: А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва
Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....
Уява не підкаже яка частка будинків з котлами на даху?
greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу. https://ua.energy/
greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу. https://ua.energy/
Запрошувати німців будувати АЄС в Україні з подальшим експортом до ФРГ