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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8347834883498350

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:37

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:
А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва

Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....

Уява не підкаже яка частка будинків з котлами на даху?
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей

В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:44

  Denik написав:
  greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей

В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу.
https://ua.energy/
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Запрошувати німців будувати АЄС в Україні з подальшим експортом до ФРГ
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:17

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:
А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва

Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....

Уява не підкаже яка частка будинків з котлами на даху?

Таких домов явно побольше, чем теплоцентралей, который можно легко перевести на пелеты :-)))))
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:цена вопроса от 2куе

от 700 до 1200 долл

у меня в доме 14 кондиционеров (из которых 7 тепловые насосы, работают до -25с)
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²
Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²

по деньгам 2 раза дешевле выходит обогрев дома, чем газовым котлом (2 шт)
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:25

  prodigy написав:
  vitaliian написав:цена вопроса от 2куе

от 700 до 1200 долл

у меня в доме 14 кондиционеров (из которых 7 тепловые насосы, работают до -25с)
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²
Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²

по деньгам 2 раза дешевле выходит обогрев дома, чем газовым котлом (2 шт)

700 это один кондей без установки я правильно понимаю? Одного как правило мало на квартиру (если это не смарт). Ставят 2-3 в зависимости от количества комнат. Отсюда и бюджет от 2куе. За название моделей спасибо, периодически интересуюсь на что сменить газовую автономку.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:Таких домов явно побольше, чем теплоцентралей, который можно легко перевести на пелеты

Звідки такі дані?

Сколько жителей многоквартирных домов, отказавшись от централизованного отопления, установили у себя дома газовые котлы — неизвестно. Но есть, например, такая статистика: из 180 тыс. многоквартирных домов в Украине за последние пять лет от централизованного отопления отрезалось 20 тыс. домов. Из приведенных цифр уже следует, что собственников газовых котлов в разы больше, чем электрических.

Тобто 160 тис не мають таких котелень на даху.
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