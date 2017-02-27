Ukrainian написав: А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва
Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....
Уява не підкаже яка частка будинків з котлами на даху?
greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу. https://ua.energy/
greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу. https://ua.energy/
Запрошувати німців будувати АЄС в Україні з подальшим експортом до ФРГ
Ukrainian написав: А гріти батареї та воду можна і пелетами українського виробництва
Воображение рисует подъем биг-бега с пелетой на крышу жилой 9-этажки, где расположена её индивидуальная котельная..... Само собой, после замены и сдачи в эксплуатацию там же газового котла на твердотопливный....
Уява не підкаже яка частка будинків з котлами на даху?
Таких домов явно побольше, чем теплоцентралей, который можно легко перевести на пелеты ))))
у меня в доме 14 кондиционеров (из которых 7 тепловые насосы, работают до -25с) Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м² Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
по деньгам 2 раза дешевле выходит обогрев дома, чем газовым котлом (2 шт)
700 это один кондей без установки я правильно понимаю? Одного как правило мало на квартиру (если это не смарт). Ставят 2-3 в зависимости от количества комнат. Отсюда и бюджет от 2куе. За название моделей спасибо, периодически интересуюсь на что сменить газовую автономку.
juristkostya написав:Таких домов явно побольше, чем теплоцентралей, который можно легко перевести на пелеты
Звідки такі дані?
Сколько жителей многоквартирных домов, отказавшись от централизованного отопления, установили у себя дома газовые котлы — неизвестно. Но есть, например, такая статистика: из 180 тыс. многоквартирных домов в Украине за последние пять лет от централизованного отопления отрезалось 20 тыс. домов. Из приведенных цифр уже следует, что собственников газовых котлов в разы больше, чем электрических.
prodigy написав:по деньгам 2 раза дешевле выходит обогрев дома, чем газовым котлом (2 шт)
Какую цену газа вы брали, и какой средний COP вы брали для рассчетов??? При морозах там КОП не более 2. А в -20 и вовсе 1.5 хоть бы было. О неудобствах, когда он шумит ночью в спальне, я упоминал выше.