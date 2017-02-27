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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8348834983508351

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:17

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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:20

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Подякував: 286 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:05

  vitaliian написав:Зображення

«Час закіпаня води значно збільшилось»
Це на якій мові вони ці картинки ліплять?
Ukrainian
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