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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 жов, 2021 21:17
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:20
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Grand Touring
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:01
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vitaliian
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:05
vitaliian написав:
«Час закіпаня води значно збільшилось»
Це на якій мові вони ці картинки ліплять?
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