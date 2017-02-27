Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 жов, 2021 21:17
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:01
vitaliian
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:05
vitaliian написав:
«Час закіпаня води значно збільшилось»
Це на якій мові вони ці картинки ліплять?
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:26
Ukrainian написав: juristkostya написав:
Таких домов явно побольше, чем теплоцентралей, который можно легко перевести на пелеты
Звідки такі дані?
Сколько жителей многоквартирных домов, отказавшись от централизованного отопления, установили у себя дома газовые котлы — неизвестно. Но есть, например, такая статистика: из 180 тыс. многоквартирных домов в Украине за последние пять лет от централизованного отопления отрезалось 20 тыс. домов. Из приведенных цифр уже следует, что собственников газовых котлов в разы больше, чем электрических.
Тобто 160 тис не мають таких котелень на даху.
И согласно вашей логике, все эти отрезавшиеся должны начать топить пелетой вместо газа.
juristkostya
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:29
Ukrainian написав: vitaliian написав:
«Час закіпаня води значно збільшилось»
Це на якій мові вони ці картинки ліплять?
Вы, наверное, хотели спросить "якою мовою"?
juristkostya
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:13
juristkostya написав:
Вы, наверное, хотели спросить "якою мовою"?
На якій мові говорять в Шотландії? Огляд мов Шотландського королівства
http://yrok.pp.ua/movi/7176-na-yaky-mov ... vstva.html
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:22
juristkostya написав:
И согласно вашей логике, все эти отрезавшиеся должны начать топить пелетой вместо газа.
Не так. Котельні що залишились і центрально опалюють багатоквартирні будинки повині перейти на пелетні котли. А ці котли є ну дуже великої потужності.
Млн грн на 10 тис квадратів. Це дві сотні квартир. По 5 тис грн з квартири це багато чи мало?
https://zavod-kraft.com/prom
Чи 1.3 млн на 20 тис кв м по 3.5 тис грн з квартири це дрібниці.
https://gefest-kotel.com.ua/avtomatyzov ... sy/page:2/
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:30
Ukrainian написав: juristkostya написав:
И согласно вашей логике, все эти отрезавшиеся должны начать топить пелетой вместо газа.
Не так. Котельні що залишились і центрально опалюють багатоквартирні будинки повині перейти на пелетні котли.
Превосходная мысль. Тут и генерация электричества, и гибкость регулирования мощности, и бесперебойная подача топлива независимо от снегопадов/гололедов, и экология - все вопросы идеально решаются.
juristkostya
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