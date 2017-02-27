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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8349835083518352

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:49

Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html
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  #<1 ... 8349835083518352
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