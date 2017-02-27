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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8349835083518352

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:49

Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 00:20

  alex10 написав:
  sani_2012 написав:Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату

Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

бегущий банкир в последних видео что то озвучивал
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 00:49

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:И согласно вашей логике, все эти отрезавшиеся должны начать топить пелетой вместо газа.

Не так. Котельні що залишились і центрально опалюють багатоквартирні будинки повині перейти на пелетні котли. А ці котли є ну дуже великої потужності.
Млн грн на 10 тис квадратів. Це дві сотні квартир. По 5 тис грн з квартири це багато чи мало?
https://zavod-kraft.com/prom
Чи 1.3 млн на 20 тис кв м по 3.5 тис грн з квартири це дрібниці.
https://gefest-kotel.com.ua/avtomatyzov ... sy/page:2/

Теплоэнерго и так нормально выставлять все растущие счета, в том числе и абонку летом, которую в этом году повысили вдвое, а неоплаченные суммы истребовать по судовому приказу без шума и пыли. И таких примеров сотни тысяч, в том числе о которых знаю не по наслышке и не из реестров. Этот "бизнес" всех устраивает, кроме тех кто платит сумасшедшие деньги за неполноценные услуги самостоятельно, но главное профит, а качество услуг дело второстепенное и малодоказательное.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 06:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ZN.ua

Экономика
Гривна попала в топ-10 рейтинга самых прибыльных валют 2021 года – Bloomberg


К доллару США гривня укрепилась на 7%.
Гривна попала в топ-10 рейтинга самых прибыльных валют 2021 года – Bloomberg
© unsplash/vunguyen
Украинская гривна по отношению к доллару США стала одной из самых прибыльных валют мира. Об этом говорится в рейтинге валют, которые больше всего укрепились к доллару в 2021 году, от Bloomberg.

Первой место в рейтинге заняла сейшельская рупия (валюта Сейшельских островов), укрепившись на 60%. Второе место - замбийская квача (+ 26%), на третьем - мозамбикский метикал (+ 17%).

"Бум туризма в островном государстве Сейшельские острова в Индийском океане подпитывает мировой рекорд среди валют", - отмечает издание.

Украинская гривна и армянский драм укрепились на 7%.

В топ-10 валют, которые наиболее укрепились к доллару, также вошли: грузинский лари (+ 6%), белорусский рубль (+ 4%), угандийский шиллинг (+ 3%) и доминиканский песо (+ 3%).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 08:38

vitaliian Укріпляж в нових економічних тигрів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 08:41

  Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html

Это все теория, как только ТЕЦ и домохозяйства начнут массово переходить на щепу итд. - цены на нее вырастут.
Но процесс этот очень долгий, нашу местечковую ТЕЦ переводят на щепу - 2,5 года будут вестись работы, и добавьте к этому 1,5 года на поиск финансирования + 0,5 года на документацию + согласование. Итог - 5 лет на все, все-таки это Украина.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:11

  vitaliian написав:
ZN.ua

Экономика
Гривна попала в топ-10 рейтинга самых прибыльных валют 2021 года – Bloomberg


К доллару США гривня укрепилась на 7%.
Гривна попала в топ-10 рейтинга самых прибыльных валют 2021 года – Bloomberg
© unsplash/vunguyen
Украинская гривна по отношению к доллару США стала одной из самых прибыльных валют мира. Об этом говорится в рейтинге валют, которые больше всего укрепились к доллару в 2021 году, от Bloomberg.

Первой место в рейтинге заняла сейшельская рупия (валюта Сейшельских островов), укрепившись на 60%. Второе место - замбийская квача (+ 26%), на третьем - мозамбикский метикал (+ 17%).

"Бум туризма в островном государстве Сейшельские острова в Индийском океане подпитывает мировой рекорд среди валют", - отмечает издание.

Украинская гривна и армянский драм укрепились на 7%.

В топ-10 валют, которые наиболее укрепились к доллару, также вошли: грузинский лари (+ 6%), белорусский рубль (+ 4%), угандийский шиллинг (+ 3%) и доминиканский песо (+ 3%).


Весела у нас компанія :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:25

  Ой+ написав:vitaliian Укріпляж в нових економічних тигрів.
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все це матиме сумне завершення - впродовж кількох років на фізмат (башковиті обирають програмування) в педвузи вступають одиниці, коли вимруть сьогоднішні математики, вчити дітей буде нікому (
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