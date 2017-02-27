Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:10
vitaliian написав:
Яка прикра новина! (((
А що там автобуси прям від Нафтогазу заправлються чи власники вирішили попіаритись?
change_pm
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:09
change_pm написав: vovakwasov написав: Ой+ написав: vitaliian
Укріпляж в нових економічних тигрів.
все це матиме сумне завершення - впродовж кількох років на фізмат (башковиті обирають програмування) в педвузи вступають одиниці, коли вимруть сьогоднішні математики,
вчити дітей буде нікому
(
тю!!! вже ж в онлайні відкотали під час локдаунів )))
будуть учні дивитись запис уроку по ютюб, і всі діла...
а хто вам казав, шо ілітам потрібні розумні людє
Елітам потрібні ті, хто їх утримуватимуть:
"Имеет ли право учитель задавать такие вопросы?"
Ч.1
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/41563 "Имеет ли право учитель задавать такие вопросы?"
Ч.2
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/41569
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:18
Индия следом за Китаем и ЕС...
India coal crisis brews as power demand surges Indian utilities are scrambling to secure coal supplies as inventories hit critical lows after a surge in power demand from industries and sluggish imports due to record global prices push power plants to the brink. Over half of India's 135 coal-fired power plants have fuel stocks of less than three days, government data shows, far short of central guidelines recommending supplies of at least two weeks. Prices of power-generation fuels are surging globally as electricity demand rebounds with industrial growth, and tightening supplies of coal and liquefied natural gas. India is competing against buyers such as China, the world's largest coal consumer, which is under pressure to ramp up imports amid a severe power crunch https://www.thedailystar.net/business/g ... es-2189436
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:21
Ukrainian написав: juristkostya написав:
И согласно вашей логике, все эти отрезавшиеся должны начать топить пелетой вместо газа.
Не так. Котельні що залишились і центрально опалюють багатоквартирні будинки повині перейти на пелетні котли. А ці котли є ну дуже великої потужності.
Млн грн на 10 тис квадратів. Це дві сотні квартир. По 5 тис грн з квартири це багато чи мало?
https://zavod-kraft.com/prom
Чи 1.3 млн на 20 тис кв м по 3.5 тис грн з квартири це дрібниці.
https://gefest-kotel.com.ua/avtomatyzov ... sy/page:2/
Все эти цифры нужно умножить реально на 2-3. Половина квартир пустует, сдается или вообще не платит. Еще часть понадеется на халяву, "что дурные сдадут деньги, а мы сэкономим".
Starikan
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