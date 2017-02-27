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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8351835283538354>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:10

  vitaliian написав:Зображення

Яка прикра новина! (((

А що там автобуси прям від Нафтогазу заправлються чи власники вирішили попіаритись?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:09

  change_pm написав:
  vovakwasov написав:
  Ой+ написав:vitaliian Укріпляж в нових економічних тигрів.
Зображення


все це матиме сумне завершення - впродовж кількох років на фізмат (башковиті обирають програмування) в педвузи вступають одиниці, коли вимруть сьогоднішні математики, вчити дітей буде нікому (

тю!!! вже ж в онлайні відкотали під час локдаунів )))

будуть учні дивитись запис уроку по ютюб, і всі діла...

а хто вам казав, шо ілітам потрібні розумні людє :?: :mrgreen:

Елітам потрібні ті, хто їх утримуватимуть:

"Имеет ли право учитель задавать такие вопросы?" Ч.1
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/41563

"Имеет ли право учитель задавать такие вопросы?" Ч.2
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/41569
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:18

Индия следом за Китаем и ЕС...

India coal crisis brews as power demand surges
Indian utilities are scrambling to secure coal supplies as inventories hit critical lows after a surge in power demand from industries and sluggish imports due to record global prices push power plants to the brink.
Over half of India's 135 coal-fired power plants have fuel stocks of less than three days, government data shows, far short of central guidelines recommending supplies of at least two weeks.
Prices of power-generation fuels are surging globally as electricity demand rebounds with industrial growth, and tightening supplies of coal and liquefied natural gas.
India is competing against buyers such as China, the world's largest coal consumer, which is under pressure to ramp up imports amid a severe power crunch

https://www.thedailystar.net/business/g ... es-2189436
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:21

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:И согласно вашей логике, все эти отрезавшиеся должны начать топить пелетой вместо газа.
Не так. Котельні що залишились і центрально опалюють багатоквартирні будинки повині перейти на пелетні котли. А ці котли є ну дуже великої потужності.
Млн грн на 10 тис квадратів. Це дві сотні квартир. По 5 тис грн з квартири це багато чи мало?
https://zavod-kraft.com/prom
Чи 1.3 млн на 20 тис кв м по 3.5 тис грн з квартири це дрібниці.
https://gefest-kotel.com.ua/avtomatyzov ... sy/page:2/

Все эти цифры нужно умножить реально на 2-3. Половина квартир пустует, сдается или вообще не платит. Еще часть понадеется на халяву, "что дурные сдадут деньги, а мы сэкономим".
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:37

  Denik написав:
  greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей

В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу.
https://ua.energy/
Зображення


Энергетический эквивалент м3 газа - это 10,55 кВт

https://www.calculat.org/en/energy-fuel ... ption.html

Соответственно, чтобы заместить 1 млрд м3 импортного газа, нам нужно сгенерировать дополнительноо 10,55 ТВт э/э, что составляет 7% от общей годовой генерации (≈150 ТВт). Которая исторически падает, а не растет - не забываем...

Дефицит газа в балансе у нас при внутренней добыче 19 млрд м3 - 11-13 млрд кубов в год. Другими словами, чтобы импорт перестал быть головной болью, необходимо увеличить генерацию электроэнергии вдвое. На чем, интересно? На устаревающих советских электростанциях? ВИЭ генерирует меньше 10% общего объема (12-13 ТВт в год), т.е. замещает чуть более 1 млрд м3 газа. Причем делает это дорого и трудноподъемно для экономики.

Плюс ко всему, замещение газа электричеством не происходит по щелчку пальца даже при избытке последнего - необходимо инвестировать огромные деньги в инфраструктуру.

Говорю же, росту внутренней добычи газа альтернативы нет! Но по факту который год одно бла-бла-бла, а добыча потихоньку снижается...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://fbc.ua/ru/news/politika/genprok ... lzhnostej/
Кадровые ротации во властных кабинетах, которые так живо обсуждаются уже несколько недель подряд, похоже, начинают приобретать реальные очертания:
....
На очереди, по информации СМИ, замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Его место может занять Тимофей Милованов — советник главы Офиса Президента.


:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:ю!!! вже ж в онлайні відкотали під час локдаунів )))

будуть учні дивитись запис уроку по ютюб, і всі діла...


у Елли Висилівни потрібно вчитися

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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:Елітам потрібні ті, хто їх утримуватимуть


Плюсую, бо в самого подібні думки. Старший син, котрий працюючи програмістом сплачував 40 тис. податків, був вельми заскочений взнавши про ці розклади.
Так що теперішня система краща за феодалізм з капіталізмом для еліт. Там треба було вести господарку з селянами та пролетарями заморочуватись, а ті могли на вила чи молотом гепнути. А тепер отримуй гроші собі на карточку будучи десь на мальдівах без нервів.
Щодо утримання еліт пересічними трошки воно не так. Бо насправді ФОП навряд чи утримує себе і своїх найближчих своїми податками, не говорячи про суддів. Те ж стосується багатьох інших громадян. Думаю, що баснословні виплати певним категоріям, та окремим особам беруться якраз продаючи майбутнє дітей залізаючи в займи.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:насправді ФОП навряд чи утримує себе і своїх найближчих своїми податками, не говорячи про суддів.

Ви щось чули про непрямі податки? Наприклад, ПДВ, акцизи, розмитнення, податки з депозитів, з моб. звязку, втрата грошей на інфрастуктурі, освіті, держпослугах, в решті решт інфляції та держборгу?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:31

  BIGor написав:
  Ой+ написав:насправді ФОП навряд чи утримує себе і своїх найближчих своїми податками, не говорячи про суддів.

Ви щось чули про непрямі податки? Наприклад, ПДВ, акцизи, розмитнення, податки з депозитів, з моб. звязку, втрата грошей на інфрастуктурі, освіті, держпослугах, в решті решт інфляції та держборгу?


Якби беру в них посильну участь. Але, наприклад, в https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/41563 іде мова про ФОПа, який має двох школярів, батьків пенсів і т.д. 2 школяра це 50 тис. на рік, пенси в його випадку взагалі +1 млн. А ПДВ та акциз це тільки 18% бюджету по пам'яті. Звичайно, якщо ФОП витрачає в білу 100 тис. на місяць, то доганяється непрямими.
Ой+
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