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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8351835283538354

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте !

Всех Учителей с Праздником !
Всем Здоровья , Терпения и Любви !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:03

  Denik написав:
  greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей

В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу.
https://ua.energy/
Зображення


По комментам экспертов, у нас проблема с переброской э/энергии от производителей потребителям из-за того, что они - в разных регионах, а ЛЭП-ы - меньшей мощности, чем хотелось бы.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабмин обеспечит господдержку бюджетам территориальных общин за счет субвенции на помощь общинам, в которых индекс платежеспособности меньше или равен 0,9, «что позволит покрыть не менее 80% дефицита средств местных бюджетов на поддержку предприятий теплоснабжения, начиная с четвертого квартала 2021 года». Также в 2022 году государство передаст в местные бюджеты (кроме бюджета Киева) налог на доходы физлиц в размере 4% (дополнительно), но не менее 11 млрд грн, а также 13,44% акциза с горючего.

Нафтогаз предоставит производителям тепловой энергии возможность отсрочки платежей на срок до 45 дней. Госкомпания должна также разработать и представить до 1 ноября механизм повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и местного бюджетов.


Согласно меморандуму, цена газа для производства тепла для населения составит 7,4 грн за кубометр, для бюджетных учреждений - 13,6 грн за кубометр.
vitaliian
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