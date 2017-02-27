greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей
В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу. https://ua.energy/
По комментам экспертов, у нас проблема с переброской э/энергии от производителей потребителям из-за того, что они - в разных регионах, а ЛЭП-ы - меньшей мощности, чем хотелось бы.
Кабмин обеспечит господдержку бюджетам территориальных общин за счет субвенции на помощь общинам, в которых индекс платежеспособности меньше или равен 0,9, «что позволит покрыть не менее 80% дефицита средств местных бюджетов на поддержку предприятий теплоснабжения, начиная с четвертого квартала 2021 года». Также в 2022 году государство передаст в местные бюджеты (кроме бюджета Киева) налог на доходы физлиц в размере 4% (дополнительно), но не менее 11 млрд грн, а также 13,44% акциза с горючего.
Нафтогаз предоставит производителям тепловой энергии возможность отсрочки платежей на срок до 45 дней. Госкомпания должна также разработать и представить до 1 ноября механизм повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и местного бюджетов.
Согласно меморандуму, цена газа для производства тепла для населения составит 7,4 грн за кубометр, для бюджетных учреждений - 13,6 грн за кубометр.