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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8351835283538354

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте !

Всех Учителей с Праздником !
Всем Здоровья , Терпения и Любви !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:03

  Denik написав:
  greenozon написав:На фоне роста цен на газ до $1200, Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) опубликовало в твиттере видео с инструкцией, что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Ведомство советует надеть тёплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь — из цветочных горшков и свечей

В Украине сейчас 4,7 ГВт АЭС в резерве/ремонте. И 580 МВт экспорта э/э. Как говориться оцените разницу.
https://ua.energy/
Зображення


По комментам экспертов, у нас проблема с переброской э/энергии от производителей потребителям из-за того, что они - в разных регионах, а ЛЭП-ы - меньшей мощности, чем хотелось бы.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабмин обеспечит господдержку бюджетам территориальных общин за счет субвенции на помощь общинам, в которых индекс платежеспособности меньше или равен 0,9, «что позволит покрыть не менее 80% дефицита средств местных бюджетов на поддержку предприятий теплоснабжения, начиная с четвертого квартала 2021 года». Также в 2022 году государство передаст в местные бюджеты (кроме бюджета Киева) налог на доходы физлиц в размере 4% (дополнительно), но не менее 11 млрд грн, а также 13,44% акциза с горючего.

Нафтогаз предоставит производителям тепловой энергии возможность отсрочки платежей на срок до 45 дней. Госкомпания должна также разработать и представить до 1 ноября механизм повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и местного бюджетов.


Согласно меморандуму, цена газа для производства тепла для населения составит 7,4 грн за кубометр, для бюджетных учреждений - 13,6 грн за кубометр.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:22

  Ой+ написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:насправді ФОП навряд чи утримує себе і своїх найближчих своїми податками, не говорячи про суддів.

Ви щось чули про непрямі податки? Наприклад, ПДВ, акцизи, розмитнення, податки з депозитів, з моб. звязку, втрата грошей на інфрастуктурі, освіті, держпослугах, в решті решт інфляції та держборгу?


Якби беру в них посильну участь. Але, наприклад, в https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/41563 іде мова про ФОПа, який має двох школярів, батьків пенсів і т.д. 2 школяра це 50 тис. на рік, пенси в його випадку взагалі +1 млн. А ПДВ та акциз це тільки 18% бюджету по пам'яті. Звичайно, якщо ФОП витрачає в білу 100 тис. на місяць, то доганяється непрямими.

Якийсь Ви зашкварний приклад берете, у того судді пенсія в 82 000 грн. Звичайна пенсія біля 3000 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:36

  Сибарит написав:
  orest написав:Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє

Подозреваю, что [b]пошли они все-таки на первичку[/b]. Во вторник было размещено почти 2.5 млрд. шестилеток. Наши, как принято считать, такие сроки не любят.
Впрочем, с точки зрения валютного рынка это особого значения не имеет.

Безперечно, дякую що виправили. Тепер треба слідкувати: чи будуть вони заходити і в інші розміщення; будуть тільки перевкладати погашення; чи продовжать виходити. Саме це зможе додати додаткового драйву динаміці курсу.
П.С. Щодо ціни газу і решти енергоносіїв. З геополітичної точки зору і активного процесу зміни розміру кутів в трикутнику США+Великобританія з союзниками-Німеччина з васалами-росія (Китай), ціна цих енергоносіїв найближчим часом може почати динамічно зменшуватися (тим більше, якщо зима буде тепла). Дорогі енергоносії додають сил евенківщині, та стримують розвиток гуглів-фейсбуків-еплів-теслів і тд, що не є пріоритетом цивілізованого світу. А от метали у звязку з ростом виробництва, вирішенням питання логістичної кризи (контейнери, кораблі) і інфраструктурних проектів; сг продукція через погіршення клімату, ріст населення і "біополімери", "біопальне"; деревина (приблизно з тих же ж причин) будуть дорожчати... Можливо...
П.П.С. Але солому, однозначно, треба використовувати з розумом і ефективно. :)
Востаннє редагувалось orest в Нед 03 жов, 2021 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:38

  change_pm написав:
  vitaliian написав:Зображення

Яка прикра новина! (((

А що там автобуси прям від Нафтогазу заправлються чи власники вирішили попіаритись?

На метановой заправке такая цена. При чём тут пиар?
Алексей профф
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:По комментам экспертов, у нас проблема с переброской э/энергии от производителей потребителям из-за того, что они - в разных регионах, а ЛЭП-ы - меньшей мощности, чем хотелось бы.

Всі проблеми ЛЕП виправлені будівництвом ЛЕП ПС 750 кВ Київська - Рівненська АЕС та ЛЕП 750 кВ ЗАЕС - ПС Каховька

Проблема ставала з першою газовою війною 2006 і з гарячим конфліктом 2014 року, їх усвідомили та вже вирішили.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:04

  холява написав:Здравствуйте !

Всех Учителей с Праздником !
Всем Здоровья , Терпения и Любви !

Спасибо.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:П.П.С. Але солому, однозначно, треба використовувати з розумом і ефективно.

Её и використовують. Заделывают обратно в землю. Возвращая таким образом питательные вещества (азот, фосфор, калий etc) для следующего урожая. По некоторым элементам более половины от общего количества выносимых растением. Если спалите всё это , то появится необходимость компенсировать вынос удобрениями. Комплексными (импорт) и азотными ( есть украинское производство, но при производстве используется метан )
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Якийсь Ви зашкварний приклад берете, у того судді пенсія в 82 000 грн. Звичайна пенсія біля 3000 грн.


Я беру по посиланню. А 82 тис. це якраз на сьогодні середня суддівська пенсія. Я би ще добавив, що судді отримують час від часу безкоштовні непогані квартири вартістю в декілька життєвих заробітків пересічних, санаторії-профілакторії, зем. ділянки і т.д.
Ой+
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