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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8352835383548355

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:16

  vitaliian написав:
  Denik написав:
  Zebra написав:Це точкові рішення будуть. Більшість споживачів просто перестане користуватися газом, центральне опалення вимре.

Бізнес на буржуйках, їх встановленні, технічне проектування і т.п. уже через пару-трійку років стане досить прибутковою справою.

Кондиціонери з функцією опалення.

Правильнее говорить тепловые насосы типа воздух воздух, цена вопроса от 2куе решение больше для богатых, бедным останутся колориферы и буржуйки.

2куе окупляться досить швидко,
так що скоріше, як пише будівельник - чому бідні, бо дурні.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:19

  alex10 написав:Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

По данным Нафтогаза для индивидуального отопления (без ТКЕ) население в прошлом году потребило 8,2 млрд. м3. При добыче товарного газа Укргаздобычей в 14,5 млрд м3 собственного газа вполне хватает и для обеспечения ТКЕ.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:21

  Investor_K написав:
  холява написав:Здравствуйте !

Всех Учителей с Праздником !
Всем Здоровья , Терпения и Любви !

Спасибо.

Ниче се!!! :shock: Никогда бы не подумал, что Вы педагог, а какой предмет Вы преподаете?
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:27

  change_pm написав:
  Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html

Чьо там у Конаді? Багато котлів на солом"яних пелетах встановили?

Клімат, як вна неньці... Соломи також, їж не хочу...

Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну.
А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.

На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).

Канада.
Natural gas pipeline export volumes were: 84.2 billion cubic metres in 2016, ranging from 6.4 to 7.9 billion cubic metres monthly. 85.1 billion cubic metres in 2017, ranging from 6.3 to 8.0 billion cubic metres monthly. 79.6 billion cubic metres in 2018, ranging from 5.7 to 8.0 billion cubic metres monthly.

Canada exported 3.7 million barrels per day to the U.S. in 2019
Ukrainian
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