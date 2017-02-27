alex10 написав:Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?
По данным Нафтогаза для индивидуального отопления (без ТКЕ) население в прошлом году потребило 8,2 млрд. м3. При добыче товарного газа Укргаздобычей в 14,5 млрд м3 собственного газа вполне хватает и для обеспечения ТКЕ.
Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа. С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.
«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа. При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет. Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп. https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html
Чьо там у Конаді? Багато котлів на солом"яних пелетах встановили?
Клімат, як вна неньці... Соломи також, їж не хочу...
Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну. А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.
На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).
Канада. Natural gas pipeline export volumes were: 84.2 billion cubic metres in 2016, ranging from 6.4 to 7.9 billion cubic metres monthly. 85.1 billion cubic metres in 2017, ranging from 6.3 to 8.0 billion cubic metres monthly. 79.6 billion cubic metres in 2018, ranging from 5.7 to 8.0 billion cubic metres monthly.
Canada exported 3.7 million barrels per day to the U.S. in 2019
orest написав:Після погашення 30 вересня 2,7 млрд грн нерезидентів пішли не на МБ за валютою а на вторинку. Це дозволило курсу втриматися в ганебно вузькому діапазоні 26,55-26,65 і МБ залишився збалансованим, але "до копійки". Надлишку для НБУ фактично немає. Стан ЗВР дозволяє
Подозреваю, что [b]пошли они все-таки на первичку[/b]. Во вторник было размещено почти 2.5 млрд. шестилеток. Наши, как принято считать, такие сроки не любят. Впрочем, с точки зрения валютного рынка это особого значения не имеет.
Безперечно, дякую що виправили. Тепер треба слідкувати: чи будуть вони заходити і в інші розміщення; будуть тільки перевкладати погашення; чи продовжать виходити. Саме це зможе додати додаткового драйву динаміці курсу. П.С. Щодо ціни газу і решти енергоносіїв. З геополітичної точки зору і активного процесу зміни розміру кутів в трикутнику США+Великобританія з союзниками-Німеччина з васалами-росія (Китай), ціна цих енергоносіїв найближчим часом може почати динамічно зменшуватися (тим більше, якщо зима буде тепла). Дорогі енергоносії додають сил евенківщині, та стримують розвиток гуглів-фейсбуків-еплів-теслів і тд, що не є пріоритетом цивілізованого світу. А от метали у звязку з ростом виробництва, вирішенням питання логістичної кризи (контейнери, кораблі) і інфраструктурних проектів; сг продукція через погіршення клімату, ріст населення і "біополімери", "біопальне"; деревина (приблизно з тих же ж причин) будуть дорожчати... Можливо... П.П.С. Але солому, однозначно, треба використовувати з розумом і ефективно.
isen Георг Цахман в беседе с DW признался, что в ближайшем будущем не видит экономической целесообразности масштабных инвестиций в переоборудование магистральных газопроводов под водород, ведь это топливо в Украине будет дороже, чем в Германии. "В Украине дороже устанавливать ветровые электростанции, ведь инвесторам приходится брать дорогие кредиты. Здесь больше проблем с коррупцией, а также правовая неопределенность. По той же причине в Украине будет дороже строить установки для электролиза, а затем водород еще надо будет транспортировать через несколько стран", - отмечает эксперт. Брюссельский аналитик убежден, что более рационально будет экспортировать в Евросоюз украинскую "зеленую" электроэнергию, которой в Германии может не хватить для производства водорода. Так что лучше бы европейские партнеры сконцентрировались на поддержке развития "зеленой" энергетики в Украине, считает Цахман. "Нужны кредиты для новых станций, кредиты на создание маневренных мощностей в украинской энергосистеме, в частности, за счет модернизации гидроэлектростанций. Надо также поддержать Украину на пути интеграции в европейские энергосети", - отмечает эксперт. Однако главное, полагает Георг Цахман - привязать помощь ЕС к реформе регулирования украинского энергосектора. "Иначе это выброшенные деньги", - констатирует аналитик. По его словам, нет смысла вкладывать деньги в энергосистему в нынешнем виде, когда из нее исчезают деньги - из-за завышенной стоимости тепловой энергии, из-за завышенных тарифов на услуги распределительных сетей и заниженных тарифов для потребителей.