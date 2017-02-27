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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8353835483558356

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:29

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:
  Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html

Чьо там у Конаді? Багато котлів на солом"яних пелетах встановили?

Клімат, як вна неньці... Соломи також, їж не хочу...

Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну.
А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.

Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!

Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian :!:

Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?
change_pm
 
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