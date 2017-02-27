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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8353835483558356

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 172
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
42%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
5%
8
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
6
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:29

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:
  Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html

Чьо там у Конаді? Багато котлів на солом"яних пелетах встановили?

Клімат, як вна неньці... Соломи також, їж не хочу...

Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну.
А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.

Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!

Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian :!:

Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:05

знову вниз, ну шо ж таке, що ж воно ніяк не заводиться
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчани, що скажете про розмір повернення ПДВ при таких об'ємах експорту?
Держава боргує бізнесу вже 19 млрд грн. Це приблизно 700 млн $ які можуть не попасти на мб.
https://tax.gov.ua/diyalnist-/vidshkodu ... 02776.html
Є розуміння, чи це така боротьба із скрутками чи це експортери допомагають бюджету?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:16

  rorandak написав:знову вниз, ну шо ж таке, що ж воно ніяк не заводиться

Напевне через те, що ваше ранжування сили впливу факторів і чинників які формують курс відрізняється від тих які формують ринок в даний момент.
Якраз і вчусь на цьому форумі як визначати силу того чи іншого фактору. Але для цього потрібно, щоб люди їх озвучували і потім спостерігати за ними знову і знову та аналізувати
От наприклад ви. Можете навести свій перелік "чому воно повинно заводитись"? Чи це тільки ви так хочете, бо вам це буде вигідно?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:22

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:28

Realist
так, мені вигідно, бо я в цих фантиках заробляю
хоча сам не бачу причин для росту, ще в червні не бачив тому злив задофіга по 27 (але треба було ще більше :lol:),
але ж може місцеві експерти обвалісти щось таки знають, все кажуть як у нас в країні все погано і скоро обвал, а воно ніяк не того :roll:
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:
  Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.

Знову оновились дані. Експорт 13,6 млн.т., Випередження - 1,833 млн.т. або 13,5%.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
За допомогою цього і ревальвуємо потроху.

Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації.
Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...
Denik
 
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