Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа. С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.
«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа. При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет. Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп. https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html
Чьо там у Конаді? Багато котлів на солом"яних пелетах встановили?
Клімат, як вна неньці... Соломи також, їж не хочу...
Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну. А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.
Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!
Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian
Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?
Шановні форумчани, що скажете про розмір повернення ПДВ при таких об'ємах експорту? Держава боргує бізнесу вже 19 млрд грн. Це приблизно 700 млн $ які можуть не попасти на мб. https://tax.gov.ua/diyalnist-/vidshkodu ... 02776.html Є розуміння, чи це така боротьба із скрутками чи це експортери допомагають бюджету?
rorandak написав:знову вниз, ну шо ж таке, що ж воно ніяк не заводиться
Напевне через те, що ваше ранжування сили впливу факторів і чинників які формують курс відрізняється від тих які формують ринок в даний момент. Якраз і вчусь на цьому форумі як визначати силу того чи іншого фактору. Але для цього потрібно, щоб люди їх озвучували і потім спостерігати за ними знову і знову та аналізувати От наприклад ви. Можете навести свій перелік "чому воно повинно заводитись"? Чи це тільки ви так хочете, бо вам це буде вигідно?
Realist так, мені вигідно, бо я в цих фантиках заробляю хоча сам не бачу причин для росту, ще в червні не бачив тому злив задофіга по 27 (але треба було ще більше ), але ж може місцеві експерти обвалісти щось таки знають, все кажуть як у нас в країні все погано і скоро обвал, а воно ніяк не того
Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна. https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...