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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8354835583568357

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 172
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
42%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
5%
8
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
6
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу дешевше буде...
Investor_K
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  #<1 ... 8354835583568357
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