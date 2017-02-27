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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8346834783488349>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 172
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
42%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
5%
8
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
6
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:38

  Zebra написав:ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.

В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.

Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.

Осталось от силы 5 лет и газа не будет.

Так через 5 лет он и не нужен будет никому из рядовых потребителей. К тому времени все перейдут на электричество. Проще протянуть одну высоковольтную ЛЭП и потом поставить 5-6 распределительных трансформаторов по районам или селам, чем обслуживать локальные газопроводы по 50-100 километров с кучей компрессоров, ГРП, и прочего. Не говоря уже про то, что сам газ под давлением намного опаснее, чем электричество по проводам. А газ будет только на ТЭС и ТЭЦ, ну и на предприятиях. Общий объем потребления не изменится, произойдет просто перераспределение потоков. У нас мощности электрогенерации в избытке, вот и переводить на э/э отдаленные населенные пункты вместо газа.

На валюте что-то совсем кисло сегодня - оборота почти нет, сидим на 26.55/26.58. Даже банки по 26.60 предлагают наперебой.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:43

Запорожье повы 26,55/26,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу дешевше буде...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:45

  rorandak написав:Denik
заллємо зраду олією)

https://biz.today.ua/ukrayina-vtratyla- ... rozhchaty/
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати

Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:50

  prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40

Та щось воно до цього йде! Не хотілося б четвертого дна в листопаді!
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:02

  akido написав:
  rorandak написав:Denik
заллємо зраду олією)

https://biz.today.ua/ukrayina-vtratyla- ... rozhchaty/
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати

Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.


На кожне зрадофільске посилання з сумнівних сайтів, знайдеться посилання переможне 8)
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/09/24/678148/
"Цього року Україна як аграрна держава б’є всі рекорди. Так, наші аграрії намолотили найбільшу за останні 30 років кількість ранніх зернових — 46 млн тонн!
Уперше в історії взято планку зі збору пшениці, яка перевищує три десятки мільйонів, - більше 33 млн тонн. Це на 26% більше, ніж торік, і навіть більше прогнозу на цей рік.
У результаті ми можемо вийти на надвисоку пропозицію зерна за підсумками року – понад 80 млн тонн.
Серед лідерів врожайності – Хмельниччина, Черкащина та Вінниччина, за кількістю зібраного врожаю — Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина.
Причому, що важливо: такі показники дозволять повністю покрити як внутрішній попит на продовольчу пшеницю, так й експортні очікування.
3,6 млн тонн цього зерна буде спрямовано на внутрішні потреби, 9,6 млн тонн фуражу – відправлено за кордон. Це означає, що в цілому ми можемо експортувати близько 24,4 млн тонн зерна, – у фінансовому еквіваленті це принесе нашій країні 6 млрд дол. виручки."

Ще не розумію цього: "не радійте, що долар падає бо ціни зростають", ну не падав би, то ще більше зростали б, і що
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллега Сибарит,я так понимаю, в отпуске
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:13

  pesikot написав:
  zРадио написав:Законодательный позитивчик

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/7/677562/

Предыдущий опыт т.н. индустриальных парков показал, что это было "узаконенное" место для уклонения от налогов

Не вижу причин, что в этот раз будет всё по-другому. Так же будет некий местный оффшорчик

Но помнится мне, ещё недавно все были честные и против оффшоров ...

Та не дуже як виявилося всі були проти тих офшорів! Шо не будуй, кого не обирай, а результат один і той же! Радує лише, що в тому списку отих офшорників кого тільки нема! І королі, і прем’єри, і артисти з футболістами… Чим наші гірші!
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:18

Qwerty
Так, королів, прем'єрів багато, а все таки поважний theguardian.com зєлю виділив на фото на першій шпальті вище за інших, оце так досягнення :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось rorandak в Пон 04 жов, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:20

rorandak
але морда ПТНХ найбільша!!! :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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