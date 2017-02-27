Zebra написав:ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.
В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.
Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.
Осталось от силы 5 лет и газа не будет.
Так через 5 лет он и не нужен будет никому из рядовых потребителей. К тому времени все перейдут на электричество. Проще протянуть одну высоковольтную ЛЭП и потом поставить 5-6 распределительных трансформаторов по районам или селам, чем обслуживать локальные газопроводы по 50-100 километров с кучей компрессоров, ГРП, и прочего. Не говоря уже про то, что сам газ под давлением намного опаснее, чем электричество по проводам. А газ будет только на ТЭС и ТЭЦ, ну и на предприятиях. Общий объем потребления не изменится, произойдет просто перераспределение потоков. У нас мощности электрогенерации в избытке, вот и переводить на э/э отдаленные населенные пункты вместо газа.
На валюте что-то совсем кисло сегодня - оборота почти нет, сидим на 26.55/26.58. Даже банки по 26.60 предлагают наперебой.
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати
Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати. Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.
На кожне зрадофільске посилання з сумнівних сайтів, знайдеться посилання переможне https://www.epravda.com.ua/columns/2021/09/24/678148/ "Цього року Україна як аграрна держава б’є всі рекорди. Так, наші аграрії намолотили найбільшу за останні 30 років кількість ранніх зернових — 46 млн тонн! Уперше в історії взято планку зі збору пшениці, яка перевищує три десятки мільйонів, - більше 33 млн тонн. Це на 26% більше, ніж торік, і навіть більше прогнозу на цей рік. У результаті ми можемо вийти на надвисоку пропозицію зерна за підсумками року – понад 80 млн тонн. Серед лідерів врожайності – Хмельниччина, Черкащина та Вінниччина, за кількістю зібраного врожаю — Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. Причому, що важливо: такі показники дозволять повністю покрити як внутрішній попит на продовольчу пшеницю, так й експортні очікування. 3,6 млн тонн цього зерна буде спрямовано на внутрішні потреби, 9,6 млн тонн фуражу – відправлено за кордон. Це означає, що в цілому ми можемо експортувати близько 24,4 млн тонн зерна, – у фінансовому еквіваленті це принесе нашій країні 6 млрд дол. виручки."
Ще не розумію цього: "не радійте, що долар падає бо ціни зростають", ну не падав би, то ще більше зростали б, і що
Предыдущий опыт т.н. индустриальных парков показал, что это было "узаконенное" место для уклонения от налогов
Не вижу причин, что в этот раз будет всё по-другому. Так же будет некий местный оффшорчик
Но помнится мне, ещё недавно все были честные и против оффшоров ...
Та не дуже як виявилося всі були проти тих офшорів! Шо не будуй, кого не обирай, а результат один і той же! Радує лише, що в тому списку отих офшорників кого тільки нема! І королі, і прем’єри, і артисти з футболістами… Чим наші гірші!