Додано: Пон 04 жов, 2021 12:38

Zebra написав: ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.



В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.



Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.



Осталось от силы 5 лет и газа не будет. ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.Осталось от силы 5 лет и газа не будет.

Так через 5 лет он и не нужен будет никому из рядовых потребителей. К тому времени все перейдут на электричество. Проще протянуть одну высоковольтную ЛЭП и потом поставить 5-6 распределительных трансформаторов по районам или селам, чем обслуживать локальные газопроводы по 50-100 километров с кучей компрессоров, ГРП, и прочего. Не говоря уже про то, что сам газ под давлением намного опаснее, чем электричество по проводам. А газ будет только на ТЭС и ТЭЦ, ну и на предприятиях. Общий объем потребления не изменится, произойдет просто перераспределение потоков. У нас мощности электрогенерации в избытке, вот и переводить на э/э отдаленные населенные пункты вместо газа.На валюте что-то совсем кисло сегодня - оборота почти нет, сидим на 26.55/26.58. Даже банки по 26.60 предлагают наперебой.