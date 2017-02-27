Похоже на то. ТАС уже по 26.56 отдает, новое дно в онлайне.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:48
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зрада. В січні-серпні 2021 року збільшили експорт брухту чорних металів в 27 разів у порівнянні з минулым роком - з 6,5 до 175,59 млн баксiв.
Перемога. Мінекономіки ініціювало заборону експорту брухту до 2023 року.
Поки що у "Проектi постанови Кабінету Міністрів України "Про заборону експорту брухту чорних металів (металобрухту)" та наразi , брухт йде в Турцiю грошi в офшори.
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:25
Наши металл-олигархи хотели и дальше скупать металлолом за копейки, вот он и пошел тем, кто предложил в разы больше. Ну да, теперь Гудки взвыли дурным голосом. Как же, их монопольку обходят)))
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:25
Прораб
добре, що в офшори, ни вистачало щоб і вони ще сюди йшли
а то буде як в анекдоді "цю виносьте - вже повна")
голосовалка відкрилася - хтось свої мрії викладає про 27-27,5
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:32
оффтоп, но очень показательный пример
цена выше не в разы конечно, но несмотря на пошлину 60 евро выгодней все равно везти лом в Турцию...
но поднять закупочную цену на лом - нет, не слышали.
чисто олигопольный рынок - 3 игрока, самый большой покупатель - понятно кто...
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:36
а в чем собственно вопрос???
обычная рабочая ситуация - НДС возмещают-то месяц спустя, если автоматом. или через два, если делают камералку. средняя задолженность за 1,5 месяца
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:45
Опять под 26.50 нырнули.
Так точно отобьют у всех желание бакс покупать.
Натуральный 2019-й.
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:48
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти
Востаннє редагувалось NatiK в Пон 04 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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