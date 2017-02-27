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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8346834783488349>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 10
Менше 26,00
0
0
26,00-26,50
20%
2
26,50-27,00
30%
3
27,00-27,50
40%
4
27,50-28,00
10%
1
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
0
0
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:48

  Investor_K написав:Походу дешевше буде...


Похоже на то. ТАС уже по 26.56 отдает, новое дно в онлайне.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:55

межбанк - готовимся пробивать 26,5.
а нбу как, вообще капитулировал?
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.

Зрада. В січні-серпні 2021 року збільшили експорт брухту чорних металів в 27 разів у порівнянні з минулым роком - з 6,5 до 175,59 млн баксiв.
Перемога. Мінекономіки ініціювало заборону експорту брухту до 2023 року.
Поки що у "Проектi постанови Кабінету Міністрів України "Про заборону експорту брухту чорних металів (металобрухту)" та наразi , брухт йде в Турцiю грошi в офшори.
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a94fe208-6d94-4549-b8cc-bde2fd994ea2&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZaboronuEksportuBrukhtuChornikhMetaliv-metalobrukhtu-
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:25

  Прораб написав:
  akido написав:Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.

Зрада. В січні-серпні 2021 року збільшили експорт брухту чорних металів в 27 разів у порівнянні з минулым роком - з 6,5 до 175,59 млн баксiв.
Перемога. Мінекономіки ініціювало заборону експорту брухту до 2023 року.
Поки що у "Проектi постанови Кабінету Міністрів України "Про заборону експорту брухту чорних металів (металобрухту)" та наразi , брухт йде в Турцiю грошi в офшори.
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a94fe208-6d94-4549-b8cc-bde2fd994ea2&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZaboronuEksportuBrukhtuChornikhMetaliv-metalobrukhtu-

Наши металл-олигархи хотели и дальше скупать металлолом за копейки, вот он и пошел тем, кто предложил в разы больше. Ну да, теперь Гудки взвыли дурным голосом. Как же, их монопольку обходят)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:25

Прораб
добре, що в офшори, ни вистачало щоб і вони ще сюди йшли
а то буде як в анекдоді "цю виносьте - вже повна")

голосовалка відкрилася - хтось свої мрії викладає про 27-27,5 :lol:
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:32

  antey1969 написав:
  Прораб написав:
  akido написав:Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.

Зрада. В січні-серпні 2021 року збільшили експорт брухту чорних металів в 27 разів у порівнянні з минулым роком - з 6,5 до 175,59 млн баксiв.
Перемога. Мінекономіки ініціювало заборону експорту брухту до 2023 року.
Поки що у "Проектi постанови Кабінету Міністрів України "Про заборону експорту брухту чорних металів (металобрухту)" та наразi , брухт йде в Турцiю грошi в офшори.
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a94fe208-6d94-4549-b8cc-bde2fd994ea2&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZaboronuEksportuBrukhtuChornikhMetaliv-metalobrukhtu-

Наши металл-олигархи хотели и дальше скупать металлолом за копейки, вот он и пошел тем, кто предложил в разы больше. Ну да, теперь Гудки взвыли дурным голосом. Как же, их монопольку обходят)))

оффтоп, но очень показательный пример
цена выше не в разы конечно, но несмотря на пошлину 60 евро выгодней все равно везти лом в Турцию...
но поднять закупочную цену на лом - нет, не слышали.
чисто олигопольный рынок - 3 игрока, самый большой покупатель - понятно кто...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:36

  Realist написав:Шановні форумчани, що скажете про розмір повернення ПДВ при таких об'ємах експорту?
Держава боргує бізнесу вже 19 млрд грн. Це приблизно 700 млн $ які можуть не попасти на мб.
https://tax.gov.ua/diyalnist-/vidshkodu ... 02776.html
Є розуміння, чи це така боротьба із скрутками чи це експортери допомагають бюджету?

а в чем собственно вопрос??? :oops:

обычная рабочая ситуация - НДС возмещают-то месяц спустя, если автоматом. или через два, если делают камералку. средняя задолженность за 1,5 месяца
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:45

Опять под 26.50 нырнули.
Так точно отобьют у всех желание бакс покупать.
Натуральный 2019-й.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:48

  kluychkooleg написав:Опять под 26.50 нырнули.
Так точно отобьют у всех желание бакс покупать.
Натуральный 2019-й.

внешне 2019

причины другие - итоговый результат, а именно итоги года, тоже может отличаться
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти
Востаннє редагувалось NatiK в Пон 04 жов, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
NatiK
 
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