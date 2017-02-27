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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8346834783488349

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 16
Менше 26,00
0
0
26,00-26,50
13%
2
26,50-27,00
38%
6
27,00-27,50
31%
5
27,50-28,00
6%
1
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:02

  kluychkooleg написав:Опять под 26.50 нырнули. Так точно отобьют у всех желание бакс покупать. Натуральный 2019-й.

Это карма ( высшая справедливость )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:17

  Shaman написав:
  kluychkooleg написав:Опять под 26.50 нырнули.
Так точно отобьют у всех желание бакс покупать.
Натуральный 2019-й.

внешне 2019

причины другие - итоговый результат, а именно итоги года, тоже может отличаться


В марте 2019-го тоже красиво получилось.
И без баб не обошлось - началось все на 8 марта.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:23

  kluychkooleg написав:
  Shaman написав:
  kluychkooleg написав:Опять под 26.50 нырнули.
Так точно отобьют у всех желание бакс покупать.
Натуральный 2019-й.

внешне 2019

причины другие - итоговый результат, а именно итоги года, тоже может отличаться


В марте 2019-го тоже красиво получилось.
И без баб не обошлось - началось все на 8 марта.

если я правильно помню, началось все с "дебилов, .ля"
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:28

  NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти

не может существенно повлиять, поскольку эти объемы будут размазаны на полгода, если не больше.
просто это составная часть роста и экспорта, и импорта из-за увеличения цен на comodities
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:43

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.10.2021.................26,5902
Доллар потерял 2 копейки.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............04.10.2021..........05.10.2021
дата розрахунку.............01.10.2021...........04.10.2021
Євро................................30,8716................30,9261...+0.18%
Долар США.....................26,61....................26,5722...-0.14%
После полудня доллар потерял еще почти 2 копейки.

МКГ*............7.3029............7.2955...........-0.1%

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть постояли и уверенно пошли вниз. К полудню опустились на 4.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 26.5600 - 26.5800, что на 4 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на копейку, а к обеду упали на 2.5. После обеда снижение продолжилось, и к 15-30 котировки упали еще на 4 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.5050 - 26.5250. За день опустились на 9.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.
НБУ утром был замечен с покупкой дежурной пятерки, а после, похоже, в ход торгов не вмешивался.
Сегодня не гривна укрепилась а доллар упал. В мире сегодня доллар валится с самого утра.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет существенного роста объема сутояных сертификатов и немного за счет перетока в казначейство. Добавило ликвидности сокращение объема тендерных сертификатов.

В четверг объем МБ уменьшился с 548.3 до 464.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Спрос превышал предложение почти полностью за счет форвардных покупок.

Этот день в истории:
2020 - 28.3408 (+1) -177
2019 - 24.6118 (-26) +204

2018 - 28.1751 (-15)
2017 - 26.8088 (+10)

Рефинанс в эту пятницу не выдавался, было немного погашено.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  Мизантрóп написав:Коллега Сибарит,я так понимаю, в отпуске

Коллега Сибарит уже несколько месяцев по понедельникам в отпуске. Скоро это безобразие закончится :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 04 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По итогам второго квартала текущего года доходы украинцев составляли 1079,8 млрд, в то же время расходы — 1166,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Также стало известно, что в отчетный период общая сумма сбережений украинцев уменьшилась на 86,5 млрд. грн. Кроме того, в статведомстве подсчитали, что в указанный период располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 18969 грн

https://dengi.ua/finance/5472910-ukrain ... e-gosstata
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:26

  orest написав:
  GDV29 написав:Я думаю що на цьому тижні і на початку наступного НБУ не допустить якихось різких коливань.
Маю на увазі щоб до рішення по обліковій ставці і деякий час після охочі могли увійти/вийти з інструментів/валюти без різких коливань.

P.S. Дивлюсь сьогодні на рух оптових курсів і чую стукіт копит.

Як я і писав - різких рухів немає. МБ 26,67

К солжалению МБ 26.71/26.73[/quote]
Чому на жаль? Зараз сезон активного попиту на валюту і рівні біля чи, тим більше, нижче 26,7 є надзвичайно привабливими. Аграрії і металурги активно інвестують кошти в оновлення обладнання, автотранспорту і тд а це, здебільшого, імпорт. Торгівля закупляється святковим і сезонним асортиментом. Але й експорт потужний. Крім того, зрушилася співпраця з МВФ, чекаємо місію і, мабуть, ще транш(і) на 0,7-1,4 млрд. ЄБРР знову за інвестиції в Ощад заговорив...
Тому, досягнути рівня 26,5 буде не так просто, як, зрештою, і 27,5, підозрюю :wink:[/quote]
Ну да, досягнути рівня 26,50 буде не так просто! Тут реаліст просить всіх робити обґрунтування… Людина зробила і навела масу аргументів шо 26,50 буде ой як непросто! Реаліст задоволений! Цікаво аргументи змінилися чи просто пан не вгадав?!
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