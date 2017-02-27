Додано: Пон 04 жов, 2021 16:43

Мизантрóп написав: Коллега Сибарит,я так понимаю, в отпуске Коллега Сибарит,я так понимаю, в отпуске

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0004.10.2021.................Доллар потерял 2 копейки.Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............04.10.2021..........05.10.2021дата розрахунку.............01.10.2021...........04.10.2021Євро................................30,8716................30,9261...+0.18%Долар США.....................26,61.......................-0.14%После полудня доллар потерял еще почти 2 копейки.МКГ*............7.3029............7.2955...........Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть постояли и уверенно пошли вниз. К полудню опустились на 4.5 копейки.Справочный курс встретили котировками 26.5600 - 26.5800, что на 4 копейки ниже открытия.После 12 приподнялись на копейку, а к обеду упали на 2.5. После обеда снижение продолжилось, и к 15-30 котировки упали еще на 4 копейки.Официальный курс встретили котировками 26.5050 - 26.5250. За день опустились на 9.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.НБУ утром был замечен с покупкой дежурной пятерки, а после, похоже, в ход торгов не вмешивался.Сегодня не гривна укрепилась а доллар упал. В мире сегодня доллар валится с самого утра.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах уменьшились за счет существенного роста объема сутояных сертификатов и немного за счет перетока в казначейство. Добавило ликвидности сокращение объема тендерных сертификатов.В четверг объем МБ уменьшился с 548.3 до 464.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Спрос превышал предложение почти полностью за счет форвардных покупок.Этот день в истории:2020 - 28.3408 (+1) -1772019 - 24.6118 (-26) +2042018 - 28.1751 (-15)2017 - 26.8088 (+10)Рефинанс в эту пятницу не выдавался, было немного погашено.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Коллега Сибарит уже несколько месяцев по понедельникам в отпуске. Скоро это безобразие закончится