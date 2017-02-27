Это карма ( высшая справедливость )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:02
Это карма ( высшая справедливость )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:17
В марте 2019-го тоже красиво получилось.
И без баб не обошлось - началось все на 8 марта.
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:23
если я правильно помню, началось все с "дебилов, .ля"
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:28
не может существенно повлиять, поскольку эти объемы будут размазаны на полгода, если не больше.
просто это составная часть роста и экспорта, и импорта из-за увеличения цен на comodities
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:43
Официальный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.10.2021.................26,5902
Доллар потерял 2 копейки.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............04.10.2021..........05.10.2021
дата розрахунку.............01.10.2021...........04.10.2021
Євро................................30,8716................30,9261...+0.18%
Долар США.....................26,61....................26,5722...-0.14%
После полудня доллар потерял еще почти 2 копейки.
МКГ*............7.3029............7.2955...........-0.1%
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, чуть постояли и уверенно пошли вниз. К полудню опустились на 4.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 26.5600 - 26.5800, что на 4 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на копейку, а к обеду упали на 2.5. После обеда снижение продолжилось, и к 15-30 котировки упали еще на 4 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.5050 - 26.5250. За день опустились на 9.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.
НБУ утром был замечен с покупкой дежурной пятерки, а после, похоже, в ход торгов не вмешивался.
Сегодня не гривна укрепилась а доллар упал. В мире сегодня доллар валится с самого утра.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет существенного роста объема сутояных сертификатов и немного за счет перетока в казначейство. Добавило ликвидности сокращение объема тендерных сертификатов.
В четверг объем МБ уменьшился с 548.3 до 464.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Спрос превышал предложение почти полностью за счет форвардных покупок.
Этот день в истории:
2020 - 28.3408 (+1) -177
2019 - 24.6118 (-26) +204
2018 - 28.1751 (-15)
2017 - 26.8088 (+10)
Рефинанс в эту пятницу не выдавался, было немного погашено.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Коллега Сибарит уже несколько месяцев по понедельникам в отпуске. Скоро это безобразие закончится
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 04 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 04 жов, 2021 17:26
К солжалению МБ 26.71/26.73[/quote]
Чому на жаль? Зараз сезон активного попиту на валюту і рівні біля чи, тим більше, нижче 26,7 є надзвичайно привабливими. Аграрії і металурги активно інвестують кошти в оновлення обладнання, автотранспорту і тд а це, здебільшого, імпорт. Торгівля закупляється святковим і сезонним асортиментом. Але й експорт потужний. Крім того, зрушилася співпраця з МВФ, чекаємо місію і, мабуть, ще транш(і) на 0,7-1,4 млрд. ЄБРР знову за інвестиції в Ощад заговорив...
Тому, досягнути рівня 26,5 буде не так просто, як, зрештою, і 27,5, підозрюю [/quote]
Ну да, досягнути рівня 26,50 буде не так просто! Тут реаліст просить всіх робити обґрунтування… Людина зробила і навела масу аргументів шо 26,50 буде ой як непросто! Реаліст задоволений! Цікаво аргументи змінилися чи просто пан не вгадав?!
Додано: Пон 04 жов, 2021 17:46
Qwerty
я теж не розумію, чого це мало бути таким важким, варто було татку плюнути на вологі мрії обвалістів, не викупивши більше стандартной п'ятірки і не зайнявши оборону на будь-якому рівні, відразу ж каменем пішли донизу
якщо це і далі буде така його стратегія - можемо і 26 пробити до кінця місяця
Додано: Пон 04 жов, 2021 17:51
а если стратегия изменится, то не пробьем- вот и весь анализ
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:10
Shaman
теж проб'ємо тільки не так швидко, моя порада - зливайте цей непотріб поки ще чогось вартий
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