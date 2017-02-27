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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:17
rorandak написав:Shaman
теж проб'ємо тільки не так швидко, моя порада - зливайте цей непотріб поки ще чогось вартий
это необоснованное утверждение - украинский станок по ряду факторов активно прогревается.
а чья скорость печати - наша или бакса окажется весомей - это уже к нечеткой логике
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:20
Shaman
"украинский станок" це теж все мрії, мрії, хотілося б вірити, бо я ж в зеленому заробляю, та в 26 якось більше віриться, песиміст-с
гривня потрібна в Україні всім усюди і кожен день, а долар, зараз не 2007 рік коли всі були закредитовані на квартири і авто у валюті
значення долара постійно зменшується в житті пересічного, він лише як наповнювач для матрасу для "спокійного" сну, його ж надходження від експорту товарів, послуг, айті, робочої сили безперервно збільшується, пропозиція зростає, а попит зменшується, робіть висновки або мрійте далі
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:41
Тем временем нефить продолжает движение в сторону $100 за баррель.
И это не предел. Уже через пару лет, цена $200 - будет чем то обычным.
В следующем году по 40 грн за литр 95-ого как пить дать.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:53
somilitark написав: Сибарит написав:
Так спокойно, что аж скучно
Такє життя.
90% гілки міцно сіли на зеленій гачок і для них ситуация на табло обмінників це справжній жах.
Про що говорити? Розвели як сліпеньких кошенят?
Що зрадісти усіх гатунків і налаштувань їх банально використали?
В ольгінців теж застарілі методички, ну купив народ валюту і що?
Багато можливості є збирати зараз вкв в матрац?
Не має такої згубної звички, як у моєї вже померлої бабусі, вона все збирала гроші не зрозуміло для чого, жила фактично в одній кімнаті будинку, без зручностей, газ не проводила, топила вугіллям, нічого коштовного не купувала, ніколи навіть по безкоштовним путівкам не відпочивала, назбирала 111 чи то 107 000 радянських фублів, які згоріли в 91-му. Навіщо це все було, для чого було такє божевільне скирдування?
Саме моторошне, що вона і карбованці збирала, а потім в неї вже не було можливості збирати гроші, постукала до калітки пенсія
Зараз більшість громадян усе витрачають, дуже багато позичають у борг, або беруть у розтермінування багатовартісні речі.
В мене знайомі підприємці теж звикають жити в борг, авто, основні засоби, оборотні теж беруть без негайної сплати.
Зараз інші люди, ну купив хтось штуку, що це дає? Багато людей не париться тим курсом, він більш менш стабільний, так що навіщо морочити собі голову? Вони би при курсі 30 і більше трохи би закрутились на стільці, а зараз нема про що говорити.
Скільки вже разів говорили, що економіка не стоїть на місці, вона змінюється, нема вже такого як в 90-ті роки, весна і літо це пора гривні, а осінню справжня аварія для гривні чи купонокарбованця, треба осінь зустрічати в валюті.
Газ купується увесь рік, а зараз з такою ціною я взагалі не здивуюсь, що ніхто нічого купувати не буде, краще вже єлектрикою підтопити, або взагалі зачинити бізнес і перейти в онлайн.
Ось така х**** малята. Ось вже після опалювального сезону буде цікавіше, що там з тими газовими потоками буде, скільки газу залишиться в сховищах,що буде з врожаєм, що буде з цінами на руду і сталь.
А зараз треба закурити і перегорнути сторінку, тут немає нагод для хвилювань.
Розходимось, кіна не буде(с).
А скільки у вашої бабусі була зарплата?! Добре, що ви не написали, що з неї Ільф і Петров образ Корейко писав… Багата ви людина, Вольдемар!!! Стільки вільного часу і все в пусту!
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:59
Zebra
помню и по $150 когда-то было, и ничего, как-то жили)
Востаннє редагувалось rorandak
в Пон 04 жов, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:59
Qwerty написав:
Ну да, досягнути рівня 26,50 буде не так просто! Тут реаліст просить всіх робити обґрунтування… Людина зробила і навела масу аргументів шо 26,50 буде ой як непросто! Реаліст задоволений! Цікаво аргументи змінилися чи просто пан не вгадав?!
Досягнути рівень буде не так просто = неможливо??? Зрештою, я щось пропустив, хоч один день курс НБУ був 26,5 чи може на готівці можна було купити по цьому курсу???
А що буде далі подивимося, не все так просто і однозначно.
П.С. Проголосував 26,5-27
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:00
flyman написав: somilitark написав: Мизантрóп написав:
ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе?
В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.
40грн. не жах))
деловая активность-жах
Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті.
Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень".
Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))
п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем..
А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм".
Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так"
у вас шизофренія, якщо рахуєте у двох фіатних грошових одиницях одночасно.
або в доларі, або в гривні.
В мене "домашня" бухгалтерія ведеться в доларах
І якщо мав потратити $200, то потім стало просто на мінус $200 менше.
Не залежно, помінялися вони на 5400 грн, чи на 3 ящика горілки.
Чи як та ваша покійна бабці мав би переживати за 100К радянських фуфлів.[/quote]
Бабця ще той довгожитель була! Не менше чим зо 100 років радянські рублі збирала! Почала ще за Миколу Другого! 😂😎
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:02
rorandak написав:Shaman
"украинский станок" це теж все мрії, мрії, хотілося б вірити, бо я ж в зеленому заробляю, та в 26 якось більше віриться, песиміст-с
гривня потрібна в Україні всім усюди і кожен день, а долар, зараз не 2007 рік коли всі були закредитовані на квартири і авто у валюті
значення долара постійно зменшується в житті пересічного, він лише як наповнювач для матрасу для "спокійного" сну, його ж надходження від експорту товарів, послуг, айті, робочої сили безперервно збільшується, пропозиція зростає, а попит зменшується, робіть висновки або мрійте далі
немного пофлудим
когда я говорю про станок, я имею виду конкретные факторыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5303802#p5303802
у Вас словестные обороты - мечты, гривна нужна, спрос, предложение - и ни одной цифры
когда Вы говорите о росте предложения, то не учитываете, что это же тут автоматически увеличивает спрос - народ начинает больше покупать, и почему-то в основном импорт - машины и технику
если делать выводы ОБОСНОВАННО, то давайте подождем - 3 месяца - небольшой срок
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:05
Искатель написав:
Denik
Вельми цікава інформація!
Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
Ось сьогодні на міжбанку і є оті 26,50! А збіжжя в виді кукурудзи ще в полі! Погода сприяє зменшенню вологості натуральним способом! Дехто насіння соняшнику аж пересушив!
Мільярди будуть пізніше, і дивлячись на ціни на ресурси, в першу чергу на добрива, то вони швидко туди і повернуться!
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:12
Shaman
та я не против, подождем, когда в июне по 27 сливал, дождался того чего и думал, подождем еще 3 месяца "2019 - можем повторить")
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