Додано: Пон 04 жов, 2021 20:12

та давайте уже рисуйте 26 или 25, сколько ж можно уже морочить голову своим постоянным укреплением. Год уже скоро будет, на месячном графике вообще одно сплошное красное вниз с одним лишь зелененьким просветлением месяц или два назад. В 2019 хоть красное менялось на зеленое. Наперсточники. КЕШа геть. Давайте Тимофея.п.с. Там, помнится, кто-то из керманычей в начале года рассказывал "колебания до 10 процентов" "Марченко добавил, что колебания курса в пределах 10% считаются нормальными и при таких условиях не должно быть валютных спекуляций."10 процентов - это по 5 от февральской цифры в одну и другую сторону? Или это 10 процентов - от февральской цифры вниз и 10% в другую сторону ?