sequence написав:вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.
Я не переоцінюю. (2,8 млн.т. ріпаку + 3,5 млн.т сої + 17 млн.т. соняшнику) х 18 тис. грн. т. = 414 млрд. грн. - не копійки, з них 90% експортується. Навіть грошей для торгівлі цим об'ємом знадобиться багато. Додам що деяка вартість додається до цієї суми при переробці того ж соняшника.
МБ на моменті 26.66
Ви ж наче працювали деякий час в МінАПК… А несете таке, що і на голову не налазить! Я відносно ваших цифр! І по обсягам і по ціні… Де нині ціна у 18000 гривень на соняшник?! Дайте посилання на МЕЗ.
Из-за ограничений на потребление электроэнергии руководство провинции Юньнань приказало производителям на 90% (от августовского показателя) сократить производство кремния с сентября по декабрь. В результате стоимость тонны металлического кремня с $1,2—2,6 тысяч выросла до $10,4 тысяч. Цены на поликристаллический кремний за день (29 сентября) подскочили на 13%, что стало самым высоким показателем роста с 2011 года. В общей сложности с июня прошлого года цена на него выросла на 400%.
я ж говорю снимают со счетов валюту (при нынешних процента в банках - неудивительно), вытряхивают матрасы - меняют на гривну, вкладывают в недвигу, кто не может в недвигу просто меняет на гривну на депо под хоть какой-то процент или проедает, только как это поможет доллару те ж кто снимет последние сбережения, то точно не на технику - машины, скорее на продукты
Востаннє редагувалось rorandak в Пон 04 жов, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
та давайте уже рисуйте 26 или 25, сколько ж можно уже морочить голову своим постоянным укреплением. Год уже скоро будет, на месячном графике вообще одно сплошное красное вниз с одним лишь зелененьким просветлением месяц или два назад. В 2019 хоть красное менялось на зеленое. Наперсточники. КЕШа геть. Давайте Тимофея.
п.с. Там, помнится, кто-то из керманычей в начале года рассказывал "колебания до 10 процентов" "Марченко добавил, что колебания курса в пределах 10% считаются нормальными и при таких условиях не должно быть валютных спекуляций." 10 процентов - это по 5 от февральской цифры в одну и другую сторону? Или это 10 процентов - от февральской цифры вниз и 10% в другую сторону ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 04 жов, 2021 20:36, всього редагувалось 2 разів.
Игорь написав:Сидит такой Ринат Леонидович на верхней палубе Valerie, покачиваясь на волнах Тихого океана, ему приносят стакан водочки Billionaire и компотик с погреба, он отодвигает эти два стакана, подтягивает ближе к себе ноутбук со стаканом Блумберга, смотрит на межбанк 26.7 в бешенстве - "да они по миру хотят меня пустить ! "
Прикольно… Але не враховано одне… Він не бухає від слова зовсім! Так що водочку не принесуть!
prodigy написав: да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся... не попадает в 10ку (я про мишень) зато по девяткам бьет кучно
вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял, но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени)
Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть
Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"
Пише він сумбурно, все в одну купу… Але щодо 26,50 він хай не в точний календарний термін, а трішки попізже, але вгадав… чи спрогнозував! Так що хто до нього прислухався, той в шоколаді!
Alex2007 написав:та давайте уже рисуйте 26 или 25, сколько ж можно уже морочить голову своим постоянным укреплением. Год уже скоро будет, на месячном графике вообще одно сплошное красное вниз с одним лишь зелененьким просветлением месяц или два назад. В 2019 хоть красное менялось на зеленое. Наперсточники. КЕШа геть. Давайте Тимофея.
"Скажіть, а які сьогодні є серйозні підстави для мого звільнення?" - зазначає в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа голова Національного банку України Кирило Шевченко на відповідне питання.