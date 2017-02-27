RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8349835083518352>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 30
Менше 26,00
10%
3
26,00-26,50
7%
2
26,50-27,00
43%
13
27,00-27,50
30%
9
27,50-28,00
3%
1
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:14

  Denik написав:
  sequence написав:вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период
Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.

Я не переоцінюю. (2,8 млн.т. ріпаку + 3,5 млн.т сої + 17 млн.т. соняшнику) х 18 тис. грн. т. = 414 млрд. грн. - не копійки, з них 90% експортується. Навіть грошей для торгівлі цим об'ємом знадобиться багато. Додам що деяка вартість додається до цієї суми при переробці того ж соняшника.

МБ на моменті 26.66

Ви ж наче працювали деякий час в МінАПК… А несете таке, що і на голову не налазить! Я відносно ваших цифр! І по обсягам і по ціні… Де нині ціна у 18000 гривень на соняшник?! Дайте посилання на МЕЗ.
Qwerty
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 25.02.15
Подякував: 333 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из-за ограничений на потребление электроэнергии руководство провинции Юньнань приказало производителям на 90% (от августовского показателя) сократить производство кремния с сентября по декабрь. В результате стоимость тонны металлического кремня с $1,2—2,6 тысяч выросла до $10,4 тысяч. Цены на поликристаллический кремний за день (29 сентября) подскочили на 13%, что стало самым высоким показателем роста с 2011 года. В общей сложности с июня прошлого года цена на него выросла на 400%.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:44

  rorandak написав: никто на последнее не тратит, остатки все равно растут

viewtopic.php?p=5308870#p5308870
Прораб
 
Повідомлень: 213
З нами з: 02.03.19
Подякував: 229 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:09

я ж говорю снимают со счетов валюту (при нынешних процента в банках - неудивительно), вытряхивают матрасы - меняют на гривну, вкладывают в недвигу, кто не может в недвигу просто меняет на гривну на депо под хоть какой-то процент или проедает, только как это поможет доллару :roll:
те ж кто снимет последние сбережения, то точно не на технику - машины, скорее на продукты
Востаннє редагувалось rorandak в Пон 04 жов, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
rorandak
 
Повідомлень: 396
З нами з: 13.07.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:12

та давайте уже рисуйте 26 или 25, сколько ж можно уже морочить голову своим постоянным укреплением. Год уже скоро будет, на месячном графике вообще одно сплошное красное вниз с одним лишь зелененьким просветлением месяц или два назад. В 2019 хоть красное менялось на зеленое. Наперсточники. КЕШа геть. Давайте Тимофея. :mrgreen:

п.с. Там, помнится, кто-то из керманычей в начале года рассказывал "колебания до 10 процентов" "Марченко добавил, что колебания курса в пределах 10% считаются нормальными и при таких условиях не должно быть валютных спекуляций."
10 процентов - это по 5 от февральской цифры в одну и другую сторону? Или это 10 процентов - от февральской цифры вниз и 10% в другую сторону ? :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 04 жов, 2021 20:36, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3215
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:13

  Qwerty написав:
  Игорь написав:Сидит такой Ринат Леонидович на верхней палубе Valerie, покачиваясь на волнах Тихого океана, ему приносят стакан водочки Billionaire и компотик с погреба, он отодвигает эти два стакана, подтягивает ближе к себе ноутбук со стаканом Блумберга, смотрит на межбанк 26.7 в бешенстве - "да они по миру хотят меня пустить ! " :)

Прикольно… Але не враховано одне… Він не бухає від слова зовсім! Так що водочку не принесуть!

sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 19.02.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:20

  Искатель написав:
  prodigy написав:
да, прогноз Denik в очередной раз не сбылся...
не попадает в 10ку (я про мишень)
зато по девяткам бьет кучно

вполне приемлемый результат (на мастера спорта не настрелял,
но сдал нормативы на «Ворошиловский стрелок» I степени) :mrgreen:

Denik, продолжайте давать прогнозы... несколько фоловеров точно есть


Да пишет он увлекательно. Можно даже сказать сказочно. Просто жалко будет тех людей, которые будут ждать обещанных уровней, а потом, если что, говорить "Как же так! Все ж так стройно и понятно было! А почему?"

Пише він сумбурно, все в одну купу… Але щодо 26,50 він хай не в точний календарний термін, а трішки попізже, але вгадав… чи спрогнозував! Так що хто до нього прислухався, той в шоколаді!
Qwerty
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 25.02.15
Подякував: 333 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:33

  Alex2007 написав:та давайте уже рисуйте 26 или 25, сколько ж можно уже морочить голову своим постоянным укреплением. Год уже скоро будет, на месячном графике вообще одно сплошное красное вниз с одним лишь зелененьким просветлением месяц или два назад. В 2019 хоть красное менялось на зеленое. Наперсточники. КЕШа геть.
Давайте Тимофея. :mrgreen:


"Скажіть, а які сьогодні є серйозні підстави для мого звільнення?" - зазначає в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа голова Національного банку України Кирило Шевченко на відповідне питання.
:mrgreen:
https://lb.ua/economics/2021/10/04/4953 ... qsTTj2rM9k
matroSkin
 
Повідомлень: 393
З нами з: 14.11.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:42

  rorandak написав:Zebra
помню и по $150 когда-то было, и ничего, как-то жили)

150 было давно и не долго, а скоро 100+ будет навсегда
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10404
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2071 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:55

  matroSkin написав:
  Alex2007 написав:та давайте уже рисуйте 26 или 25, сколько ж можно уже морочить голову своим постоянным укреплением. Год уже скоро будет, на месячном графике вообще одно сплошное красное вниз с одним лишь зелененьким просветлением месяц или два назад. В 2019 хоть красное менялось на зеленое. Наперсточники. КЕШа геть.
Давайте Тимофея. :mrgreen:


"Скажіть, а які сьогодні є серйозні підстави для мого звільнення?" - зазначає в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа голова Національного банку України Кирило Шевченко на відповідне питання.
:mrgreen:
https://lb.ua/economics/2021/10/04/4953 ... qsTTj2rM9k


Моя оценка этим бездарям - кол, неуд :lol:
Ни инфляцию регулировать не могут, ни курс, ни ставки.

Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).
да еще в таком ручном укреплении, когда явно видно что держат-держат-выкупают, по несколько недель держат какой-то уровень, потом "вдруг" ни с того ни с сего держалка ломается и курс уходит; как же так, еще пусть докажут мне что нельзя дальше держать и не проваливать курс. Видно же все прекрасно. Эти наперстки хорошо известны за много лет наблюдений. ДЕржите - так держите до конца, а не создавайте какие-то иллюзии.

Черговий транш мвф они ожидают - если у нас так все хорошо, так зачем нам очередной транш? Или без дозы совсем никак? :roll: Разумно было бы выкупать побольше валюты при стабильном курсе, погашать старые долги своими силами и соответственно поменьше влазить в новые непонятные кредиты мвф. Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3215
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8349835083518352>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2759, 2760, 2761
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27601 10421362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 22:13
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7757 9242705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 17:11
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 111, 112, 113
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1129 2411577
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98864)
04.10.2021 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.