RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8349835083518352

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 30
Менше 26,00
10%
3
26,00-26,50
7%
2
26,50-27,00
43%
13
27,00-27,50
30%
9
27,50-28,00
3%
1
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:53

Страны Европы должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов, полагают во Франции.
Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Евросоюза. Она будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом сказал после прибытия на заседание Еврогруппы в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС в понедельник, 4 октября.

Xenon
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 25.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8349835083518352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2759, 2760, 2761
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27601 10421368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 22:13
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7757 9242710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 17:11
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 111, 112, 113
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1129 2411577
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98864)
04.10.2021 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.