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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:53
Страны Европы должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов, полагают во Франции.
Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Евросоюза. Она будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом сказал после прибытия на заседание Еврогруппы в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС в понедельник, 4 октября.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 23:19
Alex2007 написав:
Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).
Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.
Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
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