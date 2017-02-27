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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8349835083518352

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 36
Менше 26,00
8%
3
26,00-26,50
8%
3
26,50-27,00
39%
14
27,00-27,50
33%
12
27,50-28,00
6%
2
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
2
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 23:19

  Alex2007 написав:Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).

Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.

Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 06:33

  Прораб написав:
  Alex2007 написав:Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).

Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.

Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
какой аферизм, никто не гарантирует вам доход ни на депозите, ни на курсовой разницы, ни в золоте ни где либо ещё. Более менее гарантирован доход vip пенсионерам и топ менеджерам госкомпаний. Остальные все в статусе раба должны пахать за тарелку риса, и со времен древнего Египта никаких особых социальных изменений нет, разве что пару себе рабу разрешается выбрать самостоятельно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Весь этот негатив от привычки хомячить на нисходящем тренде
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:27

26.50-26.52/26.58-26.60
odessit2007
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  #<1 ... 8349835083518352
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