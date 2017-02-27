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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 23:19
Alex2007 написав:
Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).
Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.
Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 06:33
Прораб написав: Alex2007 написав:
Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).
Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.
Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
какой аферизм, никто не гарантирует вам доход ни на депозите, ни на курсовой разницы, ни в золоте ни где либо ещё. Более менее гарантирован доход vip пенсионерам и топ менеджерам госкомпаний. Остальные все в статусе раба должны пахать за тарелку риса, и со времен древнего Египта никаких особых социальных изменений нет, разве что пару себе рабу разрешается выбрать самостоятельно.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 07:52
Весь этот негатив от привычки хомячить на нисходящем тренде
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