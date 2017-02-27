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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8349835083518352

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 40
Менше 26,00
8%
3
26,00-26,50
10%
4
26,50-27,00
43%
17
27,00-27,50
30%
12
27,50-28,00
5%
2
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Весь этот негатив от привычки хомячить на нисходящем тренде
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:27

26.50-26.52/26.58-26.60
odessit2007
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1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:27

26.44

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:31

  Прораб написав:Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.


одне приносить надію, що це не може тривати дуже довго
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sani_2012 написав:26.44

*Відправлено з Чату
Ну вот, сейчас начнётся...)))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:56

  Alex2007 написав:...
Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).
да еще в таком ручном укреплении, когда явно видно что держат-держат-выкупают, по несколько недель держат какой-то уровень, потом "вдруг" ни с того ни с сего держалка ломается и курс уходит; как же так, еще пусть докажут мне что нельзя дальше держать и не проваливать курс. Видно же все прекрасно. Эти наперстки хорошо известны за много лет наблюдений. ДЕржите - так держите до конца, а не создавайте какие-то иллюзии.
Черговий транш мвф они ожидают - если у нас так все хорошо, так зачем нам очередной транш? Или без дозы совсем никак? :roll: Разумно было бы выкупать побольше валюты при стабильном курсе, погашать старые долги своими силами и соответственно поменьше влазить в новые непонятные кредиты мвф. Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.


Займитесь созданием товаров и услуг на внутреннем рынке, предлагайте их дешевле, чем другие, конкурируйте - этим Вы сделаете свой вклад в уменьшение инфляции и Вас будет радовать укрепление национальной валюты... :)
Востаннє редагувалось pppman в Вів 05 жов, 2021 10:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:57

26,50 - 26,56
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:10

  vitaliian написав:
  Прораб написав:Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
какой аферизм, никто не гарантирует вам доход ни на депозите, ни на курсовой разницы, ни в золоте ни где либо ещё. Более менее гарантирован доход vip пенсионерам и топ менеджерам госкомпаний. Остальные все в статусе раба должны пахать за тарелку риса, и со времен древнего Египта никаких особых социальных изменений нет, разве что пару себе рабу разрешается выбрать самостоятельно.

В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27

Веселуха аля 2019-й продолжается.
НБУ самоустранился.
ТАС по 26.50 наливает.
Вот вам и долгожданные 26.50.
Инфляция растет.
Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет.
Долларовые матрасы тают.
Покращення триває.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 05 жов, 2021 10:32, всього редагувалось 2 разів.
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