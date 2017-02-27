Alex2007 написав:

...Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).да еще в таком ручном укреплении, когда явно видно что держат-держат-выкупают, по несколько недель держат какой-то уровень, потом "вдруг" ни с того ни с сего держалка ломается и курс уходит; как же так, еще пусть докажут мне что нельзя дальше держать и не проваливать курс. Видно же все прекрасно. Эти наперстки хорошо известны за много лет наблюдений. ДЕржите - так держите до конца, а не создавайте какие-то иллюзии.Черговий транш мвф они ожидают - если у нас так все хорошо, так зачем нам очередной транш? Или без дозы совсем никак?Разумно было бы выкупать побольше валюты при стабильном курсе, погашать старые долги своими силами и соответственно поменьше влазить в новые непонятные кредиты мвф. Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.